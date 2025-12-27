Yannick, hijo de René Strickler, celebra la Navidad y anuncia que espera segundo bebé con su esposo

La Navidad trajo muchos regalos en el mundo, y en el hogar de Yannick Strickler, incluirá pañales y biberones. Y es que el hijo de René Strickler anunció que espera un bebé junto a su esposo.

Desde hace tiempo, Yannick presume a la familia que ha formado con su esposo Manuel Alonso Cárdenas, con quien ya tiene a su hijo Alonso.

“Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”, ha dicho el actor René Strickler sobre la continuación de su linaje.

Al ser una familia homoparental, expuesta en redes sociales, se han enfrentado a las críticas de cierto sector, pero a decir del actor René Strickler, su hijo y yerno “son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso y no tienen problemas. Les resbala lo que la sociedad diga”.

Ahora, la feliz noticia de la llegada de un segundo bebé fue confirmada en redes sociales, con una sesión de fotos donde aparecen los felices padres y su primogénito, con una imagen del ultrasonido del bebé que vienen en camino.

“Plot twist navideño: este año Santa no viene solo… ¡Feliz Navidad!”, anotó Yannick al presumir la buena noticia.