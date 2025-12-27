Suscríbete
Famosos

Yannick, hijo de René Strickler, celebra la Navidad y anuncia que espera segundo bebé con su esposo

¡La familia crece!

Diciembre 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
hijo-rene-strickler.jpg

Yannick, hijo de René Strickler, celebra la Navidad y anuncia que espera segundo bebé con su esposo

Instagram

La Navidad trajo muchos regalos en el mundo, y en el hogar de Yannick Strickler, incluirá pañales y biberones. Y es que el hijo de René Strickler anunció que espera un bebé junto a su esposo.

Desde hace tiempo, Yannick presume a la familia que ha formado con su esposo Manuel Alonso Cárdenas, con quien ya tiene a su hijo Alonso.

“Soy la persona más feliz del mundo. Tengo un nieto, mi primer nieto, así que es sensacional. Venimos a disfrutar de la vida, a ser felices y a hacer lo que queramos sin lastimar a nadie”, ha dicho el actor René Strickler sobre la continuación de su linaje.

René-Strickler-feliz-de-que-su-hijo-lo-haga-abuelo.jpg

Al ser una familia homoparental, expuesta en redes sociales, se han enfrentado a las críticas de cierto sector, pero a decir del actor René Strickler, su hijo y yerno “son felices, disfrutan de su hijo y de su vida. Cada quien es un profesional exitoso y no tienen problemas. Les resbala lo que la sociedad diga”.

Ahora, la feliz noticia de la llegada de un segundo bebé fue confirmada en redes sociales, con una sesión de fotos donde aparecen los felices padres y su primogénito, con una imagen del ultrasonido del bebé que vienen en camino.

“Plot twist navideño: este año Santa no viene solo… ¡Feliz Navidad!”, anotó Yannick al presumir la buena noticia.

René Strickler
 Bebé
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
fernanda de la mora.jpg
Famosos
Fernanda de la Mora responde a la acusación de infidelidad y Potro Caballero la respalda
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (2).jpg
Famosos
Yolanda Andrade reaparece en VIDEO, festeja la Navidad y presenta a su mamá
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
jorge lozano.jpg
Famosos
Muere Jorge Lozano, el productor detrás del éxito de Silvia Pinal y escritor de “Lazos de amor”
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
george michael.jpg
Famosos
La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
dulce aniversario.jpg
Famosos
A un año de la muerte de Dulce, estas son todas las demandas pendientes por su herencia
La masa hereditaria y la última voluntad de la cantante están el disputas legales
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
influencer comprometida.jpg
Viral
Influencer se compromete frente a la Virgen de Guadalupe pero su novio muere el 12 de diciembre
La historia de Manuela Ochoa ha conmovido por la resignación que muestra gracias a su inquebrantable fe en la guadalupana
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
tony ocasio.jpg
Famosos
Chayanne está de luto en plena Noche Buena: muere su amigo Tony Ocasio, integrante de Los Chicos
El cantante se mostró conmovido al conocer la causa de la muerte de su amigo de la infancia con el que compartió escenario a finales de los 70
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
acapulco-el-destino-perfecto-para-celebrar-ano-nuevo-que-hacer.jpeg
Especiales
Acapulco: el destino perfecto para celebrar año nuevo
Diciembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas