Acapulco enciende su agenda de espectáculos y entretenimiento para cerrar el 2025

Acapulco, hogar del sol, se prepara para vivir un cierre de año espectacular, con una agenda de espectáculos, eventos culturales y experiencias de entretenimiento que puedes disfrutar con amigos, en pareja o en familia para despedir el año.

Si lo tuyo es la música, además del clima perfecto del puerto podrás disfrutar de conciertos con figuras nacionales e internacionales:

Miguel Bose, Arena GNP. Sábado 27 de diciembre.

El Mimoso, Arena GNP. Domingo 28 de diciembre.

Emmanuel y Mijares, Arena GNP. Lunes 29 de diciembre.

Cena de fin de año y concierto de Yuri, Princess Mundo Imperial. Miércoles 31 de diciembre.

El cierre de año en Acapulco se vive con intensidad frente al mar: la tradicional iluminación de la bahía con fuegos artificiales, música y eventos especiales en los principales hoteles y espacios públicos, hacen que la llegada de 2026 sea un momento inolvidable.

Con esta diversa y ambiciosa agenda de espectáculos y entretenimiento, Acapulco se mantiene firme en su propósito de ofrecer un final de año emocionante, seguro y lleno de experiencias para toda la familia, consolidándose como epicentro turístico y cultural del país.