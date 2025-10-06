Suscríbete
Famosos

El éxito de La Casa de los Famosos México en números: Más de 151 millones votos y solo un ganador

La tercera temporada termina este domingo 5 de octubre.

October 05, 2025 • 
TVyNovelas
galilea-casa-famosos--.jpg

La Casa de los Famosos México

Durante las diez semanas de la tercera temporada, La Casa de los Famosos México ha contabilizado más de 132 millones de espectadores, y solo en la audiencia dominical que registra en las estrellas, supera en más de 190% a la competencia más cercana.

Cifras de la novena Gala de Eliminación confirman que sumaron 14.6 millones de personas, solo en tele abierta. En cuanto a votos, la novena gala registró el mayor número en lo que iba de la temporada, con 25.3 millones de votos.

galilea-casa-famosos--.jpg
De hecho, con la novena gala de eliminación, se acumularon más de 151 millones votos en toda la temporada, sin contar los más de 30 millones de votos para la final.

En cuanto a ViX, alcanzó 27.9 millones de usuarios, logrando la mayor permanencia en su Acceso Total con 54% de activos. A esto se suman 779 millones de video views en internet.

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos

Por si fuera poco, las redes oficiales de La Casa de los Famosos México cuentan con 14.9 mil millones de video views, 18.1 mil millones de impresiones y 611 millones de interacciones, en Facebook, Instagram, X, TiKToK y YouTube.

La numeralia de La Casa de los Famosos México tercera temporada

- 70 días de competencia

- 74 Cámaras

- 88 Micrófonos

- 1680 horas de grabación

- 35 juegos montados

- 37 marcas se anunciaron

- 19 happenings

- 960 botellas de agua entraron a La Casa

- 559 personas de crew

- 392 cambios de vestuario

- 39,130 tazas de café servidas

- 1,700 kg de tortillas

- 150 kg de papaya semana para desayunar

- 400 vasos de refresco diarios

- 10 litros de salsa al día diarios

- 400 hot cakes a la semana

- 5110 viajes en vans de producción

- 225,000 km recorridos

- 890 cintas de aislar

- 3950 cinchos de plástico

- 322 bobinas de papel de baño

- 1078 luces

casa-famosos-habitantes-.jpg

Habitantes de La Casa de los Famosos México

Instagram

La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
