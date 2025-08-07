Suscríbete
Famosos

Alexis Ayala habla de Ninel Conde en el confesionario: “no es justo”

El actor fue el habitante con la más alta votación en contra durante las nominaciones de la segunda semana

August 07, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala (3).jpg

Alesis Ayala fue al confesionario tras saber que estaba nominado

Instagram

Alexis Ayala se defendió en el confesionario luego de haber salido nominado en la segunda semana de La Casa de los Famosos México.

El actor enfrenta su primera nominación luego de tener un enfrentamiento con Ninel Conde durante una de las pruebas semanales. La Bombón asesino lo acusó de haber sido verbalmente violento en contra de Elaine Haro pero él lo niega.

“Lo que se suscitó hoy no se me hizo nada justo pero entiendo que son banderas que se van a dar. Yo creo que esta casa no tiene nada que ver con feminismos y machismos e insultos. De hecho yo casi no hablo con malas palabras”, señaló Alexis Ayala.

Alexis fue el habitante con más alta votación negativa en la placa denominados y obviamente Ninel y Elaine formaron parte del grupo que lo nominó.
“Creo que fueron las mujeres las que me nominaron... o sea, al final fue todo el cuarto”.
Alexis Ayala recibió el apoyo, antes e la gala de nominación, de su esposa Cinthia Aparicio, quien acudió a la calle aledaña a la casa con un megáfono para gritarle consignas a favor.

Alexis se siente injustamente nominado

El actor, tras la nominación, fue llamado por la Jefa al confesionario y ahí le preguntó quién creía que lo había nominado y entonces Alexis nombró directamente a Ninel Conde.

“Yo creo que me nominaron por esto que Ninel me decía: “es que ya llevas tres”. ¨Pero ¿tres qué? O sea, en qué momento me estás juzgando, viendo o calificando lo que hago, yo no he insultado a nadie; hago cosas porque son una cuestión de orden pero también para eso vine, a aprende: si tengo que aprender que hay susceptibilidades y que no con todo el mundo puedo tener la contundencia de mi voz que es muy muy grave, pues entonces lo asumo”.

La Casa de los Famosos México Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
