Alexis Ayala habla de Ninel Conde en el confesionario: “no es justo”

Alexis Ayala se defendió en el confesionario luego de haber salido nominado en la segunda semana de La Casa de los Famosos México.

El actor enfrenta su primera nominación luego de tener un enfrentamiento con Ninel Conde durante una de las pruebas semanales. La Bombón asesino lo acusó de haber sido verbalmente violento en contra de Elaine Haro pero él lo niega.

“Lo que se suscitó hoy no se me hizo nada justo pero entiendo que son banderas que se van a dar. Yo creo que esta casa no tiene nada que ver con feminismos y machismos e insultos. De hecho yo casi no hablo con malas palabras”, señaló Alexis Ayala.

Alexis fue el habitante con más alta votación negativa en la placa denominados y obviamente Ninel y Elaine formaron parte del grupo que lo nominó.

“Creo que fueron las mujeres las que me nominaron... o sea, al final fue todo el cuarto”.

Alexis Ayala recibió el apoyo, antes e la gala de nominación, de su esposa Cinthia Aparicio, quien acudió a la calle aledaña a la casa con un megáfono para gritarle consignas a favor.

Alexis se siente injustamente nominado

El actor, tras la nominación, fue llamado por la Jefa al confesionario y ahí le preguntó quién creía que lo había nominado y entonces Alexis nombró directamente a Ninel Conde.