Galilea Montijo se va de vacaciones con su novio Isaac Moreno al único hotel de 7 estrellas en el mundo

Galilea Montijo resumió en cuatro palabras el concepto de felicidad: “Sol, mar, vacación, ¡TÚ!”.

La conductora estelar de Televisa escribió estas palabras en una publicación de Instagram en la que compartió fotografías de sus días de descanso en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, acompañada de su novio y entrenador personal Isaac Moreno.

Las fotografías muestran la paradisíaca playa del Golfo Pérsico en la que Galilea e Isaac posan en traje de baño y comparten bebidas y caminatas.

La conductora y el coach son novios desde mayo de 2023 y se han consolidado como una pareja muégano, que comparte no sólo su tiempo libre, también colaboran juntos en proyectos de trabajo.

Sus vacaciones fueron espectaculares Instagram

Lo hicieron, por ejemplo, durante el periodo en el que Galilea estuvo en La Casa de los Famosos, ya que la conductora se puso en manos del método de entrenamiento de Isaac para ponerse en forma.

Las vacaciones de Gali e Isaac

Las fotos compartidas por Galilea muestran de fondo el hotel Torre de los Árabes (Burj Al Arab), el cual es una proeza de la arquitectura moderna: esta construida sobre una isla artificial, lo que da la impresión de quedar en medio del Golfo Pérsico mientras sus huéspedes cruzan un puente para llegar a la playa.

Con el hotel de siete estrellas de fondo Instagram

Estéticamente, el hotel ha generado controversia desde su inauguración en 1999 pero las vistas que ofrece a sus visitantes se han hecho virales ya que les permite tomar fotos con ellos en primer plano y luego tener la playa, el Golfo Pérsico y el hotel al fondo.

Así son algunas de las fotos que Galilea compartió en redes sociales. Por dentro, el hotel tiene decoración en mármol y hojas de oro, además de que sus habitaciones pueden llegar a los 780 metros cuadrados.

Con el hotel de siete estrellas y con el edificio más alto del mundo Instagram

Estas características únicas le han ganado el adjetivo de “hotel de siete estrellas”. Esta calificación no existe oficialmente en el catálogo turístico mundial pero entre las agencias de viaje es común comercializarlo bajo ese estatus.

Galilea también mostró fotos y videos de su visita al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ubicado también en Dubái.