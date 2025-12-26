Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo se va de vacaciones con su novio Isaac Moreno al único hotel de 7 estrellas en el mundo

La conductora le agradeció al coach por su “regalo de vacaciones”

Diciembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea montiujo isaac moreno vacaciones.jpg

Gali e Isaac, en Dubái

Instagram

Galilea Montijo resumió en cuatro palabras el concepto de felicidad: “Sol, mar, vacación, ¡TÚ!”.

La conductora estelar de Televisa escribió estas palabras en una publicación de Instagram en la que compartió fotografías de sus días de descanso en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, acompañada de su novio y entrenador personal Isaac Moreno.
Las fotografías muestran la paradisíaca playa del Golfo Pérsico en la que Galilea e Isaac posan en traje de baño y comparten bebidas y caminatas.
La conductora y el coach son novios desde mayo de 2023 y se han consolidado como una pareja muégano, que comparte no sólo su tiempo libre, también colaboran juntos en proyectos de trabajo.

galiisaacmoreno.jpg

Sus vacaciones fueron espectaculares

Instagram

Lo hicieron, por ejemplo, durante el periodo en el que Galilea estuvo en La Casa de los Famosos, ya que la conductora se puso en manos del método de entrenamiento de Isaac para ponerse en forma.

Más de la Navidad con los famosos
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg
Famosos
Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión
Diciembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Las vacaciones de Gali e Isaac

Las fotos compartidas por Galilea muestran de fondo el hotel Torre de los Árabes (Burj Al Arab), el cual es una proeza de la arquitectura moderna: esta construida sobre una isla artificial, lo que da la impresión de quedar en medio del Golfo Pérsico mientras sus huéspedes cruzan un puente para llegar a la playa.

galileavacaciones.png

Con el hotel de siete estrellas de fondo

Instagram

Estéticamente, el hotel ha generado controversia desde su inauguración en 1999 pero las vistas que ofrece a sus visitantes se han hecho virales ya que les permite tomar fotos con ellos en primer plano y luego tener la playa, el Golfo Pérsico y el hotel al fondo.

Así son algunas de las fotos que Galilea compartió en redes sociales. Por dentro, el hotel tiene decoración en mármol y hojas de oro, además de que sus habitaciones pueden llegar a los 780 metros cuadrados.

galilea montiujo isaac moreno vacaciones (1).jpg

Con el hotel de siete estrellas y con el edificio más alto del mundo

Instagram

Estas características únicas le han ganado el adjetivo de “hotel de siete estrellas”. Esta calificación no existe oficialmente en el catálogo turístico mundial pero entre las agencias de viaje es común comercializarlo bajo ese estatus.

Galilea también mostró fotos y videos de su visita al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ubicado también en Dubái.

“Estos lugares y tú”, escribió Montijo en otra de las publicaciones en su cuenta de Instagram.

Galiles Montijo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jorge lozano.jpg
Famosos
Muere Jorge Lozano, el productor detrás del éxito de Silvia Pinal y escritor de “Lazos de amor”
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
george michael.jpg
Famosos
La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
dulce aniversario.jpg
Famosos
A un año de la muerte de Dulce, estas son todas las demandas pendientes por su herencia
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
tony ocasio.jpg
Famosos
Chayanne está de luto en plena Noche Buena: muere su amigo Tony Ocasio, integrante de Los Chicos
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
influencer comprometida.jpg
Viral
Influencer se compromete frente a la Virgen de Guadalupe pero su novio muere el 12 de diciembre
La historia de Manuela Ochoa ha conmovido por la resignación que muestra gracias a su inquebrantable fe en la guadalupana
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
acapulco-el-destino-perfecto-para-celebrar-ano-nuevo-que-hacer.jpeg
Especiales
Acapulco: el destino perfecto para celebrar año nuevo
Diciembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas
ha ash.jpg
Famosos
Hermano de las HaAsh sufre accidente por colgar adornos navideños y termina en el hospital
El percance quedo grabado en una cámara de seguridad de la casa de las cantantes
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
jessica-segura-navidad-3.jpg
Famosos
Jessica Segura y Adrián Pous, tras 9 años juntos, quieren pedirle a Santa Claus convertirse en papás
La Navidad es su época favorita del año.
Diciembre 24, 2025
 · 
Liliana Lejarazu