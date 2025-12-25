Marilé graba video con Yolanda Andrade para responder a las graves acusaciones en su contra

Fue una Navidad feliz en la casa de Yolanda Andrade.

Por lo menos así se ve en las fotos y videos que publicó la conductora pero también su hermana Marilé. Las hermanas mostraron escenas del intercambio de regalos, los abrazos, los bailes y uno que otro discurso que sucedieron en la Nochebuena de este 2025.

El festejo sirvió, además, para que tanto Yolanda como Marilé y su esposo Sergio, negaran los señalamientos de que algo turbio sucedía en la familia,

En estas versiones se aseguró que Marilé y Sergio manipulaban a Yolanda y tenían el control no solo de su tiempo, también de su dinero.

En uno de los videos, publicados en la cuenta de Yolanda, Marilé, abrazada por su esposo, señala:

“Aquí estamos, juntos, felices, disfrutando como familia”.

Yolanda Andrade batalla desde hace tres años con una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Ella misma ha dicho en varias ocasiones que está consciente de la fatalidad de su diagnóstico y en esta ocasión, este mismo video lo termina con la frase:

“Tal vez esta sea mi última Navidad”.

El festejo navideño en casa de Yolanda Andrade

Sergio, el esposo de Marilé, también se refirió a las acusaciones que lo involucraban directamente.

“Lo único y más importante es festejaren en familia. Como comenta Marilé, vienen mis sobrinos, mis hijos, todos para estar en familia y hay que ver hacia adelante, no hacia atrás”.

En su respectivo perfil, Marilé muestra varias fotos de Yolanda en el festejo navideño. Se le ve feliz y recuperada luego de la crisis de salud que tuvo hace dos semanas.