Los 5 mejores vestidos de Galilea Montijo en LCDF, incluyendo el reciclado y el que nos hizo llorar

“Ya casi terminamos esta aventura”, escribió Galilea Montijo cuando mostró en su cuenta de redes sociales el vestido que utilizó en la penúltima gala dominical de La Casa de los Famosos México...

Pero lo que emprendió Gali en esta temporada no solo fue una aventura, también fue un derroche de glamour, emociones, moda e historias de vida que conmovieron hasta las lágrimas.

Los atuendos de Gali deslumbraron siempre e impactaron siempre pero hay cinco que, por su significado, se convirtieron en los favoritos de la audiencia.

Aquí te los presentamos

1.- El vestido que nos hizo llorar

Las pruebas del vestido que usó en la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos fueron tan emotivas que en un momento Galilea Montijo pidió hacer una pausa y llamó a su novio Isaac Moreno, quien estaba apenas a un par de metros.

Efectivamente la sesión de fotos y video se detuvo para que Isaac se acercara, besara a Gali y finalmente ella le limpiara unas lágrimas. Luego la propia Montijo se limpió los ojos porque el momento se desbordaba de emoción.

¿Qué había pasado? Pues que el vestido está íntimamente ligado a la historia de amor de Galilea e Isaac.

En un video publicado en el Instagram de Iann & Day, los diseñadores del vestido, se explica que se trata de un vestido que la conductora uso en una entrega de premios.

Galilea Montijo compartió la historia detrás de su vestido Instagram

La directora creativa de la imagen de Gali escribió: “reciclamos este vestido para mi Galilea Montijo con una hermosa historia”.

En el video, se escucha esa historia:

“Hay prendas que no solo visten el cuerpo, visten el alma y este es uno de ello”, se escucha en el video.

Resulta que en aquella entrega de premios donde Gali vistió este modelo, también estaba Isaac Moreno y aquella fue la primera vez que se vieron.

“Y fue en ese cruce de miradas que comenzó su historia”

Galilea decidió pedirle a Iann & Day que reciclaran el vestido para darle nueva vida.

“Creamos un corset en color negro de piel que acentúa su silueta como una armadura moderna, simboliza la fuerza y seguridad que la han acompañado siempre. También colocamos a mano miles de cristales que recorren la parte frontal, reflejando la luz del primer encuentro… ese momento único donde un corazón reconoce al otro”

Galilea Montijo consuela a Isaac Moreno Instagram

El video muestra que no sólo la pareja derramó lágrimas, también el equipo que trabajaba con ella en ese momento. De hecho, el video comienza con la frase: “Todos chillando con Gali en la presentación del vestido”.

2.- El vestido que honró a su tierra natal

Galilea Montijo sorprendió en la séptima semana de La casa de los famosos México con un vestido de una casa de diseño que no había usado durante esta temporada de La Casa de los Famosos.

Se trata de una vestido creado por Olmos y Flores, fundada en Guadalajara, la misma ciudad en la que nació la conductora.

En colaboración con Jessica Marmolejo, la directora creativa de cabecera de Gali, Víctor Olmos y Ali Flores crearon un vestido lleno de símbolos y significados.

De acuerdo con Marmolejo, los diseños de Olmos y Flores son sinónimo de raíces que inspiran y moda que empodera, al igual que Gali son originarios de Guadalajara”.

El vestido está hecho con base de cuero Instagram

Esta identidad en común es la que impulsó este diseño en cuero que, a primera vista, es un tributo a la charrería pero en el que sobresalen dos coloridas rosas.

“Inspirado en los bordados de la charrería piteado, en la sensualidad que envuelve el traje de charro y en la nobleza de la piel lo acompañan dos rosas que florecen como símbolo de su ciudad, aquella que por mucho tiempo fue llamada la ciudad de las rosas”, escribió Marmolejo en el Instagram de Gali.

De acuerdo con la directora creativa, este vestido eleva origen de lo mexicano, algo que Olmos y Flores siempre han hecho ya que desde niños buscan rendir homenaje a los íconos que hacen de Guadalajara un referente de lo que es México: pasión, identidad y belleza.

3.- La historia de un amor incondicional y perenne

En la quinta gala de eliminación, Galilea Montijo usó uno de los vestidos más personal de la temporada ya que la conecta directamente con la historia de vida de su abuela, doña Refugio.

Es un vestido que comenzó siendo una pieza completamente diferente: un diseño corto y muy sencillo que Galilea decidió convertir en un homenaje a doña “Cuquita”.

Montijo define a su abuela como “una mujer apasionada por la costura, cuyo recuerdo sigue cosido a mi corazón”.

Con ayuda de la creadora de estilo Jessica Marmolejo modificaron el vestido hasta convertirlo en la pieza que lució este domingo 3 de agosto.

“Inspirados en su abuela, transformamos el vestido: bordamos miles de cristales que capturan la luz como recuerdos brillantes y añadimos pequeños tesoros de la costura como dedales, carretes, broches y seguros, cuidadosamente integrados como símbolos de un legado que no se olvida”, escribió Marmolejo en una nota publicada en la cuenta de Instagram de Gali.

Marmolejo explicó que como toque final, se agregó un delicado colibrí bordado que descansa sobre la pieza, recordando a Galilea que cada vez que uno de estos seres aparece, su abuela está cerca.

“La falda de piel y cauda dramática añaden fuerza y carácter, contrastando con la delicadeza de los bordados en la parte superior. Un diseño que mezcla amor, memoria y arte para convertirse en un tributo eterno”.

El mensaje termina con una frase emotiva:

“Este vestido no solo cuenta una historia… es la historia de amor entre una nieta y la mujer que le enseñó a soñar con las manos”.

El vestido de la quinta gala de La Casa de los Famosos Instagram

4.- El vestido reinventado de la tercera gala

El vestido de la tercera gala de eliminación de Galilea Montijo reafirmó el estilo iconoclasta que la conductora ha impuesto a lo largo de esta temporada de La Casa de los Famosos.

El vestido que lució Gali en la tercera eliminación Instagram

En la tercera gala usó modelo de Iann/Dey, los mismos diseñadores de las dos anteriores eliminaciones. Con el plateado y el ocre como tonos dominantes, Galilea portó un vestido de cuatro piezas porque además de la falda con brillos en plata y la pechera lisa en forma de cono brillante, también tenía mangas que se conectaban mediante breves hilos.

5.- La guerrera moderna

Montijo eligió un modelo original de esta marca radicada en Monterrey y la completo con un diseño de imagen de Jessica Marmolejo, su colaboradora de mayor confianza durante toda esta temporada de La Casa de los Famosos.

“Este vestido bronce con silueta tipo body está inspirado en la fuerza y presencia de una guerrera moderna. La estructura metálica del diseño evoca una armadura, resaltando la figura de Galilea con carácter y sofisticación”