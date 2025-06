“Arriba te sientes Dios": Alexis Ayala confiesa en exclusiva lo que nadie sabe de “Solo para mujeres”

“EN LOS NEGOCIOS, ODIO LOS NÚMEROS, HABLAR DE DINERO, NO LO SOPORTO”

Alexis Ayala ha dejado una huella imborrable desde sus inicios en la industria del entretenimiento en México.

Desde su debut en 1988 con la película En peligro de muerte, ha participado en numerosas telenovelas y películas, destacándose en producciones como Baila conmigo (1992), Los parientes pobres (1993), Tres mujeres (1999) y Amar a muerte (2018). Además de su carrera actoral, Ayala ha incursionado en la producción y dirección, siendo co-creador del show Sólo para mujeres, el cual marcó toda una época por presentar a actores de telenovelas en un formato de striptease para audiencias femeninas.

En lo privado, el primer actor es-tuvo casado con la fallecida actriz Karla Álvarez y con la también actriz Fernanda López, con quien tiene una hija llamada Roberta. Además de su hija mayor, quien también es actriz fruto de su amor con Beatriz Zazueta. Actualmente, está casado con la actriz Cinthia Aparicio, a quien vemos en la telenovela Juegos de amor y poder.

En entrevista exclusiva con Alexis Ayala para TVyNovelas el pódcast, pudimos entender a este encantador actor que más de una vez nos ha robado el corazón.

Actor, director, productor, empresario, buen esposo, eres todo Alexis Ayala...

“Pues trato de ser buen esposo, como empresario la verdad soy muy güey, siempre me ven la cara de tonto. Como productor tengo muy buenos amigos y socios, amén, a veces se pierde porque así es, pero por lo general camina bien.

¿Eres mejor esposo que productor?

“Lo del esposo se lo deberían de preguntar a mi esposa, lo que sí te puedo decir es que hoy soy un mejor ser humano para mí, con un mejor entendimiento conmigo mismo, y eso me ayuda a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor socio, un mejor creativo. Y como actor, si yo pudiera nada más actuar, lo haría, porque en los negocios, odio los números, hablar de dinero, no lo soporto.

Cuéntanos cómo nació la idea de la docuserie...

Fíjate que Sergio Mayer y yo siempre hemos grabado todo, entonces está todo desde el inicio de Sólo para mujeres, está grabado lo de Puebla, el accidente, todo el 2017. Y bueno, yo estaba haciendo una película en Barcelona con Darío Yazbek y él me preguntó de Sólo para mujeres, fuimos a comer y me decía que él de niño jugaba a Sólo para mujeres y me dice: “Cuéntame, ¿qué es el show, qué se siente estar arriba?”, y le dije: “Allá arriba te sientes Dios. O sea, si tú tienes 15 mil mujeres y sales y haces esto, y se levan-tan y gritan, te sientes Dios, la primera vez que lo haces estás muerto de miedo, porque no sólo es quitarte la ropa, des-nudas muchas cosas de ti (...)”. Los actores somos muy inseguros, somo más frágiles que muchas personas.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Los actores generalmente son sensibles...

Sí, si lo somos, porque estamos manejando nuestras cosas todo el tiempo por el personaje, si entre familias, entre amigos todos te juzgan, te critican y te golpean, mucho peor esos miles de extraños o gente con la que trabajas que dicen: “Estás gordo, chaparro, feo, no es talentoso.”... Un actor tiene que moldear su cuerpo e ir haciendo de una capa muy gruesa de su piel.

Retomando, ¿en qué momento se cerró para hacer la docuserie?

Pasaron tres meses, ya estábamos en México y un día me habla Darío y me dice: “Oye, me gustaría ver si hacemos un documental”, y nos reunimos a cenar, yo le dije a Sergio, él estaba muy ocupado, pero como socios confiamos en nuestras decisiones y me dijo: “Si tú decides que sea hace, para mí está bien”, y se hizo.

La gente quiere más de Sólo para mujeres ¿es una posibilidad?

Pues habrá que ver, se ha montado cuatro veces, ahora está el documental, podríamos hacer un show, no sé si inclusivo o diferente, pero no es el momento, ahorita es el momento de la docuserie.

“LA EDAD NO ES UN PROBLEMA HASTA QUE LO ES”

Alexis Ayala hizo una inesperada confesión

Tú que estás con tantas cosas llega un momento que la presión es mucha y suceden cosas como el infarto que pasaste…

Sí, yo tengo una malformación del corazón, entonces me pude haber infartado a los cinco años, pero me sucedió a los 53 y bendito sea Dios, porque en ese tiempo yo estaba haciendo muchísimo ejercicio porque venía de otra etapa en la que había subido 16 kilos, y yo ya traía mi pecho tipo Sólo para mujeres y por eso sobreviví, además de que no me sol-té, o sea, yo todo el tiempo durante el infarto estaba: “No te caigas cab..., no te caigas” (…). Yo sé porque me dio el infarto en muchos sentidos, independientemente de la malformación, aguanté cosas que no debí aguantar, seguía haciendo cosas que no quería hacer, que de to-dos modos, hoy en día, en momentos me cacho y digo: “Estoy haciendo algo que no quiero o estoy soportando algo y tengo que decir: ‘No me gusta, perdón, no estoy de acuerdo’”.

En Sólo para mujeres se ve que, aunque parecía algo divertido, era un gran trabajo, ¿no?

Eran entrenamientos militarizados, los vestuarios una locura, imagínate, 13 números que cuenten una idea diferente, pero multiplícalo por 10, o sea, 130 vestuarios que se tienen que diseñar, en un proyecto así, que se tienen que medir, se tienen que pagar, hay que hacer la música, hay que hacer el diseño de luces, hay que hacer todo.

Y todos también ponían de su presupuesto para mantener sus cuerpos…

Sí, pero hay hay un romanticismo al lado de que todos los actores son ricos y todos tienen una vida maravillosa. Esto no deja de ser un trabajo y no dejamos de tener un sueldo. Todos los que nos dedicamos al entretenimiento, hay algo que luego no se entiende: El actor termina un proyecto y está desempleado, ya no están las exclusividades como antes. Yo tuve la fortuna de ser exclusivo 33 años y eso fue una maravilla. Aprendí a vivir como vivo ahora, hoy la gran mayoría no tiene exclusividad.