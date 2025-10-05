Aseguran que mandaron a hacer brujería para que Aldo De Nigris gane ‘La Casa de los Famosos México’

Uno de los constantes mensajes en redes sociales contra Dalilah Polanco la acusaban de ser “bruja”, pero tal parece que quienes sí emplean la brujería para lograr sus fines, son las personas que apoyan a Aldo De Nigris.

Al menos así quedó expuesto tras las declaraciones de un vidente, quien asegura tener conocimiento de que alguien le pagó a un brujo para realizar un trabajo, con el único objetivo de que Aldo se convierta en ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

En entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Sexy Vidente lo dijo claramente: “Mandaron a hacer brujería para que Aldo gane La Casa de los Famosos México”.

“Un colega de Guadalajara, no me quiso decir quién fue, pero pagaron para que Aldo ganara la Casa de los Famosos, hicieron santería”.

“Tal vez un grupo de fans, o no sé. Por algo soñé a Dalilah con una energía baja, llena de negro... Para mí, aunque no gane, Dalilah gana”, dijo sobre quiénes estarían detrás del plan.

“Aunque Dalilah quede en segyndo, cuarto o quinto, gana Dalilah”, insistió Sexy Vidente.

“Este brujo de Guadalajara me dijo ‘me llegó trabajo para hacerle brujería a Aldo De Nigris para que gane”.

¿Quiénes son los finalistas?

Tras la salida de Aarón Mercury y Alexis Ayala, Team Noche quedó con tres de sus miembros: Mar Contreras, Abelito y Aldo De Nigris. Ellos se sumaron como finalistas a Dalilah Polanco y Shiky, sobrevivientes del Cuarto Día.

Solo uno se lleva a casa el reconocimiento de 4 millones de pesos. A ese premio, se le suma el sueldo semanal que haya cobrado durante las 10 semanas que duró el concurso.

En algunos casos, tienen premios extra ganados durante dinámicas, como el coche que ganó Mariana Botas, o la parrilla que ganó Mar.