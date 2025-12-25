Fernanda de la Mora responde a la acusación de infidelidad y Potro Caballero la respalda

“Es cansado y desgastante tener que aclarar este tipo de acusaciones”, publica Fernanda de la Mora en un comunicado este 25 de diciembre.

La empresaria, influencer y concursante de realities decidió hablar públicamente de su separación de Luis Potro Caballero, con quien comparte los mismos oficios.

“Quiero ser muy clara: nada de lo que se ha publicado es verdad”, se lee en el comunicado.

La separación de Fernanda y Luis ya se había confirmado oficialmente hace una semana pero a partir de entonces hubo algunas versiones que señalaban que la razón de la ruptura fue una infidelidad de parte de ella.

La influencer lo niega con contundencia.

“La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y en ningún momento hubo terceras personas involucradas”.

La petición de Fernanda

La historia de amor de Potro Caballero y De la Mora comenzó hace un lustro y fueron tan felices que incluso decidieron ser padres y tuvieron a su hijo Luciano en 2024.

El amor entre ellos, sin embargo, se desgastó de manera acelerada en este último año y de acuerdo con Fernanda, esa fue la única razón por la que decidieron romper.

“Yo estoy tranquila. Pido respeto y que nos permitan atravesar por este proceso en paz”.

En el comunicado incluyó un señalamiento en el sentido de que estas acusaciones falsas no sólo la perjudican a ella, sino que afectan también a su hijo.

El texto de la influencer Instagram

Luis Potro Caballero respaldó las palabras de Fernanda pues también publicó el mismo comunicado en sus historias de Instagram.

