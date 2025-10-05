¿Quién aumentó y quién perdió seguidores de todos los habitantes de La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México ya tiene ganadores... y no tan ganadores.

No por el premio de los 4 millones de pesos, que ese se entrega hoy domingo 5 de octubre en la gala nocturna al habitante que mayor número de votos tenga en la final, pero sí por lo que ha sucedido en sus cuentas de redes sociales.

Como en cada edición, lo que hacen y dicen dentro del reality show, repercute en su número de seguidores, los cuales pueden aumentar pero también disminuir.

En esta temporada, algunas de las polémicas más comentadas fueron las protagonizadas por Alexis Ayala y Dalílah Polanco pero también las polémicas travesuras de Facundo y las actitudes de Ninel Conde.

¿Qué famoso es el que ganó más seguidores por estar en La Casa de los Famosos?

Al entrar en La Casa, los habitantes con más seguidores eran Aaron Mercury y Ninel Conde. En el caso de Aaron, su fandom logró llevarlo hasta la semifinal pero en el caso de Ninel solamente pudo llegar hasta la tercera semana.

Pero ¿de qué manera y en qué cantidad se modificó su número de seguidores?

Te presentamos la lista completa comparando el antes y después de los habitantes de La Casa de los Famosos en sus redes sociales.



Aaron Mercury, de 5.7 a 5.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 3.5%

Adrian di Monte, de 815 mil a 984 mil Crecimiento en porcentaje: 20.7%

Shiky, de 163 mil a 360 mil. Crecimiento en porcentaje: 120.8%

Elaine Haro, de 1.2 millones a 1.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 58.3%

Ninel Conde, de 6 millones a 6.3 millones. Crecimiento en porcentaje: 5%

Mariana Botas, de 1.2 millones a 6.3 millones. Crecimiento en porcentaje: 425%

Guana, de 400 mil a 528 mil. Crecimiento en porcentaje: 32%

Priscila Valverde, de 49 mil a 231 mil. Crecimiento en porcentaje: 371%

Dalílah Polanco, de 336 mil a 591 mil. Crecimiento en porcentaje: 75%

Aldo T. De Nigris, de 844 mil a 2.2 millones. Crecimiento en porcentaje: 148%

Facundo, de 2.8 millones a 2.9 millones. Crecimiento en porcentaje: 3.5%

Mar Contreras, de 208 mil a 606 mil. Crecimiento en porcentaje: 191%

Alexis Ayala, de 1.1 millones a 1.3 millones. Crecimiento en porcentaje: 18%

Olivia Collins, de 335 mil a 372 mil . Crecimiento en porcentaje: 11%

El ganador absoluto de La Casa de los Famosos por crecimiento en redes es...

De modo que en cuanto a número de seguidores totales, la ganadora indiscutible es Mariana Botas, quien ahora tiene 6.3 millones de seguidores, los mismos que Ninel Conde.

Detrás de ellas se quedó Aaron Mercury, que a pesar de que tuvo una subida, no alcanza todavía los 6 millones.

En términos de porcentaje, además del 425% de Mariana Botas, resalta el número de Priscila Valverde, cuyo fandom es pequeño comparado con los de los primeros lugares pero cuya estancia en La Casa le permitió subir 371%.

Los habitantes salieron de La Casa y se toparon con sorpresas en sus redes Instagram

Los dos que menos crecieron en esta medición basada en el porcentaje fueron Aaron Mercury y Facundo, ambos con 3.5% más seguidores que antes de entrar al reality.

Los otros dos crecimientos porcentuales de tres cifras son Aldo T. de Nigris y Mar Contreras. En el caso del ex futbolista, La Casa de los Famosos le permitió rebasa no sólo el techo del millón, sino de los dos millones, con un crecimiento del 148%.

