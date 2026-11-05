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Filtran el nombre de la conductora que OCUPARÍA EL LUGAR de Addis Tuñón en ‘De Primera Mano’

Ya se habla de una favorita para tomar la silla que deja vacante la periodista de espectáculos.

Noviembre 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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En ‘De Primera Mano’ ya tendrían el reemplazo de Addis Tuñón.

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“Ha hecho buen trabajo las ocasiones que ha estado como conductora invitada”.

El pasado 30 de octubre se emitió el último programa de ‘De Primera Mano’ en el que apareció Addis Tuñón, luego de que ella misma anunciara su salida. Según sus dichos, nuevo proyectos y sueños le impedían seguir frente a las cámaras de televisión, por lo que eligió abandonar el proyecto.

Tras hacerse oficial la despedida, ya comenzaron los rumores sobre quien ocupará el sitio que deja vacante Addis, y es el comunicador Alex Kaffie quien soltó el nombre.

Según Kaffie, la conductora que reemplazaría a Tuñón es la propia Ana María Alvarado, con quien Alex compartió los sets de ‘Sale el Sol’ en 2023. En su columna ‘Las Maledicencias’, escribió que es la favorita, aunque su llegada no se concretaría sino hasta enero de 2027.

TE RECOMENDAMOS: Addis Tuñón ya no formará parte de ‘De Primera Mano’: así anunció que ABANDONA LA EMISIÓN tras 7 años

Añadió que “de aquí a diciembre no se integrará ninguna conductora en lugar de la que salió del elenco”.

Kaffie revela que los encargados de tomar la decisión de quien ocupará el lugar de Addis contemplan a cuatro candidatos (as), pero el de Ana María encabeza las preferencias por tener mayor aprobación de parte de un ejecutivo de Imagen Televisión.

“Ha hecho buen trabajo las ocasiones que ha estado como conductora invitada” en ‘De Primera Mano’”, señaló Kaffie.

Al tiempo, destacó que hay diversos factores que juegan a favor de Alvarado: que es conductora ‘de casa’ y que es fundadora del Canal 3.

De acuerdo con lo publicado “todo apunta a que a inicios de 2027 empezaremos a ver” a Alvarado en el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante. Kaffie se refiere a ella como “Anita” y añade, en tono de broma, que su llegada sería “seguramente para Maxine Woodside la exmás bonita”.

Finalmente, Kaffie no abundó sobre los otros tres candidatos ni sus nombres.

Ana María Alvarado confirma si será la sustituta de Addis Tuñón

Ante los rumores de que sería la presentadora de la sección de ‘Pájaros en el alambre’ en el matutino ‘Sale el Sol’, Ana María rechazó que sea ella quien tome el lugar que deja vacante Addis Tuñón.

En su canal de YouTube, Ana María fue contundente: “No, falso, no voy a entrar a ‘DPM’, a mí ni me han dicho nada ni es así. De hecho han anunciado que así se van a quedar lo que resta del año y luego van a buscar a alguien indicado”.

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Y destacó que sí buscarán un reemplazo pero hasta el año entrante.

“Yo les comentaba, cuando salió Mónica Noguera se tardaron mucho en ver quién iba a entrar hasta que llegó Addis. Cuando salió Michelle Ruvalcaba y Alexa también se tardaron mucho en encontrar a Erika. Entonces no va a ser una decisión de un día para otro ni nada de que voy a entrar ni nada”, concluyó.

De Primera Mano Addis Tuñón
 Ana María Alvarado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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