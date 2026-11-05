Fátima Bosch cotiza su fama a días de entregar el título de Miss Universo y un documental amenaza con revivir polémica

Aún no entrega la corona y Fátima Bosch ya cotiza su fama. Con un reinado salpicado de polémicas y un documental que amenaza con remover las aguas de su cuestionado triunfo, la mexicana se prepara para dar el siguiente paso: encontrar quién maneje su imagen y le abra las puertas de las grandes marcas.

Varias agencias estarían interesadas en representarla, pero la joven tiene sus propias reglas: nada de perseguir reflectores en la televisión; prefiere el modelaje comercial, la moda y las causas altruistas. Ahora falta ver quién logra conquistarla y cuánto vale su nombre fuera del universo de Miss Universo.

El próximo 24 de noviembre, Fátima deberá entregar la corona a su sucesora durante la final de Miss Universo 2026, programada en San Juan, Puerto Rico. Con ello concluirá una etapa que le dio reconocimiento internacional, pero que también la colocó en el centro de una controversia que sigue generando conversación.

Según versiones sobre su futuro profesional, distintas agencias de representación estarían interesadas en sumarla a sus filas para administrar su imagen, negociar contratos y conseguirle oportunidades comerciales.

La exposición que consiguió al convertirse en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo la convierte en una figura atractiva para las marcas; sin embargo, todavía no se ha confirmado públicamente qué agencia podría representarla ni si existe algún acuerdo cerrado.

También circula la versión de que sus honorarios por asistir a inauguraciones, cortes de listón y otros eventos podrían alcanzar los 500 mil pesos por aparición, convirtiéndola en una de las figuras más cotizadas, incluso, más que Belinda, la consentida de las marcas comerciales.

Lo que parece claro es que la tabasqueña no pretende aceptar cualquier propuesta. La actuación y la conducción no figuran entre sus prioridades, tal vez por eso, ninguna televisora le ha hecho una oferta, tal y como ocurrió con su compatriota, Andrea Meza, en 2022, cuando entregó el título que la acreditaba como la más bella del planeta.

Fátima Bosch Instagram

Su apuesta apunta al mundo de la moda. Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda, y desea aprovechar esa preparación. Las campañas publicitarias, las colaboraciones con firmas y el modelaje comercial podrían convertirse en parte importante de su siguiente etapa.

Otro de sus grandes intereses es la filantropía. Durante su reinado, Bosch ha defendido la importancia de utilizar su plataforma para impulsar causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con las mujeres, la infancia y el empoderamiento.

La despedida de la corona llegará en medio de una nueva ola de controversia. El próximo 12 de noviembre está previsto el estreno de un documental sobre las polémicas que rodearon la edición 2025 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, y las acusaciones de presuntas irregularidades detrás de la elección de la mexicana.

La producción, titulada Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal, abordará conflictos internos y señalamientos sobre la transparencia del certamen. Entre los testimonios anunciados figura el del exjuez Omar Harfouch, quien renunció antes de la final y cuestionó el proceso de selección de las concursantes. El estreno está programado apenas 12 días antes de que Bosch entregue el título. La coincidencia de fechas podría volver a colocar su nombre en los titulares justo cuando busca orientar la conversación hacia su futuro.