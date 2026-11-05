Vadhir Derbez enfrenta NUEVA DENUNCIA por 4bus0 s3xu4l y la víctima daría conferencia pero ya la canceló

“Es un nuevo caso. Aunque ahora no lo van a decir así”.

El día de ayer los medios de comunicación recibieron una invitación a la conferencia de prensa en la que una víctima de Vadhir Derbez desvelaría detalles de una nueva denuncia de presunta violación que interpuso en su contra.

El equipo legal de la joven indicó que acudirían a la Fiscalía General de la República (FGR) para abordar el caso, sin embargo de último momento cancelaron todo.

La noticia se dio a conocer este miércoles 4 de noviembre, cuando el despacho ‘Vega Mac Gregor Arellano’ convocó a los medios de comunicación para informar sobre una solicitud de reunión con Ernestina Godoy, titular de la FGR.

La polémica dejó a todos contrariados, pues inicialmente se pensó que se trataba del caso que se abrió en abril de 2026, mismo en el que Vadhir alegó que se trataba de una extorsión, sin embargo, presuntamente es de otra víctima, una tercera.

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“Es un nuevo caso. Aunque ahora no lo van a decir así… no es el mismo de la modelo estadounidense de 19 años. En el pasado, hace muchos años, como en el 2009 lo habían acusado en Estados Unidos de ‘battery’, o sea que había sido agresivo y había tocado a la fuerza a una chica, pero llegaron a cierto arreglo y no quedó fichado”, indicó la periodista Ana María Alvarado.

Al tiempo, explicó que: “luego viene recientemente la denuncia de esta joven de 19 años que dice que mientras filmaban un video en Coyoacán, él se acercó, la quiso besar a la fuerza y ‘meterle mano’, digamos en pocas palabras. Lo denunció. Vadhir y su defensa… dijeron que era un intento de extorsión, que porque le pedían 350 mil dólares para quitar la denuncia, que era una red, una banda, que lo estaban tratando extorsionar, que no era cierto, pero ese caso continua”.

Alvarado enfatizó que está realizando labor periodística para conocer más detalles, sin embargo, “este era un nuevo caso de otra chica, que hay más detalles al respecto, pero déjenme certificarlos muy bien. Lo que sí les puedo confirmar es que es una tercera denuncia”.

Ante la intempestiva cancelación y los pocos datos que proporcionaron la víctima y sus abogados, la suspicacia está en el aire.

“Esto suena a que negociaron con dicha persona o sus abogados, sus representantes legales y luego sacan otro comunicado de ‘¿qué creen?, ya nos arreglamos’… sólo por la amenaza del comunicado y que iba a llegar la prensa a la fiscalía, entonces Ernestina Godoy dijo ‘atiendan el asunto, no dejen que haya escándalo’”, dijo Ana María con ironía.

Finalmente dijo que no cree en la teoría de la que las autoridades se sintieron presionadas y atendieron el caso por un comunicado, más bien:

“Esto suena a que cuando sale el comunicado… la defensa de Vadhir Derbez hizo alguna negociación con los abogados de la nueva víctima, no hay de otra, porque si no mágicamente, ¿ustedes creen que con todo lo que hay en el país la fiscalía les va a hacer caso nada más por un comunicado en donde están citando medios? No”, concluyó.

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Hasta el momento no hay nueva comunicación al respecto proveniente de Vadhir Derbez, la presunta víctima ni su bufete de abogados.