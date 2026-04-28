Camarógrafo de N+, Martín Guzmán, pierde la vida en TRÁGICO ACCIDENTE de auto: conductores lloran su pérdida

“Este va a ser un programa muy difícil, muy complicado. Martín se nos fue”.

Una terrible noticia fue dada a conocer en diversos espacios informativos. Y es que el luto llegó a N+ tras el fallecimiento de Martín Guzmán, camarógrafo y colaborador.

En el noticiero 24/7, el periodista Elian Zidán expresó: “Esta es una de esas noticias que no quisiéramos dar, es la partida de nuestro colega y amigo, Martín Guzmán”.

“Hoy lo recordamos con cariño por su entrega, cariño y generosidad (…) de parte de todos nosotros, un gran abrazo a María, su esposa, a su hijo José Manuel, a su familia”, dijo el comunicador.

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Al tiempo, Jorge Ramos también dedicó un mensaje durante su emisión ‘Así veo las cosas’. “Este va a ser un programa muy difícil, muy complicado. Martín se nos fue”, señaló al comienzo de su espacio.

“Martín Guzmán, mi amigo, mi compañero, periodista, camarógrafo, que me ha acompañado durante décadas en esta profesión, se nos fue. Tuvo un terrible accidente automovilístico este fin de semana, y ya no está con nosotros. Así que este no es un programa normal”, expresó.

Cabe señalar que Guzmán formaba parte del equipo de producción del programa de Ramos y trabaja junto a su esposa, la periodista María Martínez- Guzmán. Ambos colaboraban en proyectos informativos recientes tras su paso por Univision Noticias.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que perdió la vida?

Según reportes difundidos, el accidente ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en Miami. El periodista conducía su vehículo rumbo a su domicilio cuando, una fuerte lluvia afectó las condiciones del camino, y perdió el control del coche.

Equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, sin embargo el rescate se prolongó cerca de una hora debido a los daños al automóvil, mismo que tuvo que ser cortado para poder liberar a Guzmán.

La trayectoria de Martín Guzmán

El camarógrafo y periodista construyó su carrera por más de dos décadas en México y después en Univision Noticias, donde participó en coberturas internacionales y especiales.

Su trabajo lo colocó como colaborador cercano de Jorge Ramos y en años recientes se integró a nuevos proyectos informativos vinculados a plataformas digitales y televisión.

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La muerte de Guzmán ocurrió mientras su esposa realizaba coberturas en Washington D.C., tras asistir a la cena de corresponsales donde se reportó un incidente relacionado con el presidente Donald Trump.