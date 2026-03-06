Exhiben video de esposa de Rafa González lesionándose a sí misma; insiste en que tiene miedo del ex Recodito

La denuncia de la esposa de Rafael González, exvocalista de Los Recoditos ha destapado una serie de eventos dramáticos.

Fernanda Redondo publicó este jueves 5 de marzo dos videos en los que muestra lesiones en diferentes partes de su rostro y acusó a su esposo, Rafa González, de haberla violentado.

En varias entrevistas, también narró que presuntamente Rafa la habría intentado acuchillar en el rostro y las piernas enfrente de sus hijos.

De acuerdo con su denuncia, esta violencia la ha vivido durante 12 años, al mismo tiempo que Rafa la manipulaba y atemorizaba usando sus “influencias”.

“Me decía que la empresa lo respaldaba y me amenazaba con que su papá fue presidente municipal de Culiacán”, aseguró.

La Banda Los Recoditos publicó un comunicado en el que informó que Rafa dejaba de ser el vocalista. “Le ponemos pausa a su labor”, publicaron en su perfil de Instagram.

Por la noche, Rafa publicó un video en el que negó las acusaciones.

“No les voy a fallar”, aseguró. Varias veces mencionó la palabra “difamación” para referirse a la denuncia de su esposa.

El video de la esposa de Rafa González

Este 6 de marzo, el caso dio otro giro.

En el programa “De primera mano”, de Imagen TV, se exhibió un video en el que se ve a Fernanda siendo grabado y sosteniendo lo que parece ser un cuchillo en la mano izquierda.

Una mujer la tiene agarrada de la otra mano y forcejea con ella mientras alguien más la graba.

Fernanda, en cuestión de segundos, comienza a blandir con violencia el cuchillo contra su pierna izquierda varias veces.

En el video no se alcanza a ver que provoque heridas y tampoco se distingue con claridad el tamaño o forma del objeto.

Entre gritos, tanto la mujer que forcejea con ella y la que graba intentan detenerla.

Hoy mismo, Fernanda ha aparecido en varias programas para reafirmar su denuncia. Asegura que los episodios de violencia que vivió con Rafael fueron muchos y que tiene miedo de las represalias por haber hablado.