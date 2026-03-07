Suscríbete
Cazzu recuerda que hubo una época en la que no podía vivir de su música

La rapera cuenta que se ayuda de la terapia para enfrentar su vida ahora que el escándalo la persigue

Marzo 06, 2026 • 
Alejandro Flores
cazuu.jpg

Cazzu está de gira

Instagram

Cazzu sabe que su vida dio un giro radical desde que se dio a conocer su separación de Christian Nodal.

Y también está consciente, dice, que es una experiencia de la que no ha sido fácil salir adelante.
“Hago terapia, hago mucha terapia”, confesó la rapera argentina en una entrevista con Telemundo.
La semana pasada, Cazzu y Nodal se involucraron en un episodio más del drama que viven desde hace un año, cuando se supo que habían terminado su relación.
Un verso de la nueva canción de Rauw Alejandro desató la molestia de Cazzu, quién lo acusó de romantizar la infidelidad de Nodal, quién a su vez acusó a la rapera de hipocresía, pues era “capaz de subirse a un escenario con alguien que había hecho de su relación un infierno”.
Confesiones de Cazzu

En la entrevista con Telemundo, Cazzu habló de la manera en que se las ha ingeniado para la crianza de Inti.
“Ella sabe que su mamá es cantante. Y me acompaña a las giras cuando los viajes son largos.

La rapera explica que una de las lecciones que ha aprendido y aplica constantemente ante el escándalo que la persigue es que su caso no es único.

“A veces hay momentos donde uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera. Algún que otro lío puede ser grande, mediano, más o menos, pero pasado mañana es otro. Y es otra cosa, es el mundo en el que estamos”

En ese sentido, asegura que busca siempre entender que el momento que vive actualmente es pasajero.

“Yo tuve etapas de mi vida en las que no podía vivir de esto, no vivía de la música”.

Cazzu está actualmente de gira por Estados Unidos, acompañada de su hija Inti.

Cazzu
 Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
