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Excantante de La Arrolladora está en shock tras captar fantasma de una niña; difunde el VIDEO para probarlo

Jan Mauleón cuenta que él y su esposa tuvieron una experiencia paranormal

Junio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
jan mauleon.jpg

Jan Mauleón

Instagram

Jan Mauleón recibió una llamada de su esposa la noche del lunes 22 de junio.

Le avisó que las cámaras de seguridad de su casa que dan a la calle se habían activado. Es decir, que habían detectado movimiento.
Jan Mauléon, quien es cantante de regional mexicano y fue vocalista principal de La Arrolladora Banda El Limón en 2022, atendió a la alerta de su esposa y revisó la grabación de la cámara.
Lo que encontró lo dejó en shock:

“Sigo preguntándome qué sería. Lo que se me hace raro es que al principio sale algo como lumbre en el caminito y se vuelve una silueta”.

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¿Qué fue lo que captaron las cámaras de Jan Mauleón?

Jan Mauleón platicó con sus más círculo más cercano lo que había visto y ante la incredulidad de muchos de ellos, decidió publicar el video en su perfil de Instagram.
Efectivamente, en la grabación se ve un auto blanco y detrás de él, la aparición de la silueta de lo que parece ser una niña: corre un par de segundos y luego desaparece frente al auto.

“Se me escalofrió el cuerpo machín. Es algo que nunca nos había pasado. Me di cuenta que era un ser paranormal. Hasta la fecha sigo pensando y preguntándome que habrá sido”.
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En una entrevista con Televisa Espectáculos, el cantante del éxito “Mi casi algo”, niega que al publicar el video tenga otro interés que no sea que la gente compruebe que dice la verdad.

“Fue algo que no nos explicamos y esperemos no volverlo a ver porque si me paniqué machín, se me erizó el cuerpo y dije pues qué es”.

En su perfil, el video tiene comentarios variados, desde algunos que le creen y le recomiendan tener cuidado con las energías de su casa hasta otros que francamente piensan que es un truco.

La Arrolladora Banda El Limón fantasmas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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