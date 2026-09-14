Aldo Rendón VOLVIÓ a La Casa de los Famosos México: "¡Huele horrible!”

Aldo Rendón volvió después de casi dos semanas de abandonar abruptamente la competencia de La Casa de los Famosos México por motivos de salud."Se siente increíble toda la buena vibra de la gente. No estaba en mis planes dejar la casa, fue un golpe duro emocionalmente”.

“Me he dedicado a hacerme estudios. Tengo problemas en el hígado, la tiroides, ¡gripa no es!”, dijo sobre su estado de salud.

Sobre estar de vuelta en La Casa... “Siento emoción, me dieron ganas de llorar. Se siente mucha paz, bonito, ¡Odiense! Huele horrible, huele a queso. Voy a llorar porque no me quiero ir”.

“Noto la vibra de Masad, es el único que siento raro. No sé si esté enojado porque lo nominaron”, dijo de Masad, quien negó estar enojado. "¡Siento mejor vibra de la Mariana!”.

¿Qué le dijo a todos en el ‘Congelados?

“Nunca imaginé tener a todo el mundo congelado para mí. Me encuentro muy bien y estoy aquí para jugar un poco con todos”, dijo Aldo al entrar al foro, TOTALMENTE congelado, incluida Galilea Montijo y la producción.

“Cuánta cosa no han dicho de mí, y aquí están, a mis pies; no les diré nada porque los respeto”, dijo sobre los panelistas. “Galilea, mi Barbie favorita, siempre hermosa, divina, espectacular, pero ¿sabes qué? Yo te vestía mejor... Y ese pelo está muy largo. No, la verdad sí te ves hermosa”.

“Cuántos platos tengo que lavar para que se me haga ese cuerpo”, dijo a Marie Claire Harp. “Wendy Guevara... ¡No se me hizo ganar como tú, yo quería llenar el Ángel”, añadió.

“Ahora sí, inmundos, ¡se los va a cargar la...!”, gritó al entrar en La Casa de los Famosos México. "¿Por qué no estuvieron así un día, callados a mis pies? Solo vengo a decirles que estoy bien, no me he ido, estoy en vías de una recuperación. No entro a jugar, mi paso por esta casa ya fue”.

“Me quedé con ganas de decirles cosas”... Dijo antes de soltarle a Mariana Ochoa: “No puedo creer que no te has ido, no me entra en la cabeza, pero algo bueno estás haciendo, la gente te quiere, pero a mí más”.

-"Cynthia, amo que estés en smoking, si ganas la casa, te va a alcanzar para pagarme”.

-"Te esperaste a que me fuera para vestirte de la chingada, Gema. A tí sí te extraño como no tienes una idea, estoy orgullosa de ti.

-"Hermana, tú loba, lobísima; la gente nos ama, a mí más pero a ti también, ¡ponte loba”, le dijo a Karina

- A Ese Pérez: “Jacinto, por qué no me defendiste, por tu culpa estoy así. Nunca supe a qué te apestaba la boca, pero lo que te apesta es el alma, eres el güey más chistoso que he conocido”.

-Memo Schutz: “Te extraño eres un rey”

-Ernesto Laguardia: La gente en el foro no está congelada, está dormida, por qué haces tan largos los posicionamientos? Edítale, rápido, y al grano.

-Brianda, “te urge pintarte el pelo y te urge pegarle a Masad, a Mariana, hacer un desmadre.

-Yahir: “Te extraño horrendo. Tu hijo me dice tío. Me urge enseñarlo a que me diga madrastra porque contigo no me voy a quedar.

“Los quiero y extraño. Mariana, a ti también te extraño, algo pasa que los extraño a todos”, dijo Aldo Rendón.