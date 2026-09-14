Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Qué tanto le dijeron a Mariana Ochoa en los posicionamientos de este 13 de septiembre en LCDF?

La cantante fue la más mencionada durante la dinámica de la gala de eliminación de esta noche

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
posicionamiento la casa delos famosos (1).jpg

Ese Pérez contra Mariana Ochoa

Captura ViX

Los posicionamientos que dieron paso a la etapa final de La Casa de los Famosos fueron en contra de una habitante.

El reality show atraviesa ahora por un conflicto generalizado por el presupuesto, ya que Mariana decidió gastar un porcentaje para comprar su inmunidad.
Mientras el romance de Masad Altamimi con Brianda Deyanara se desmorona, Cynthia Klitbo insiste en poner orden en la casa y exigir limpieza absoluta.
TE RECOMENDAMOS: ¿Kunno tiene prohibido mencionar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Granja VIP?

¿Quién se posicionó con quién?

Los posicionamientos de este 13 de septiembre sucedieron así:

  • Ese Pérez contra Mariana Ochoa: “Siento que vas y escuchas cositas a nuestro cuarto”, acusó el comediante. La cantante negó que fuera una espía.

  • Ernesto Laguardia contra Karina Torres: En realidad lo hizo bajo el argumento de que es la habitante más fuerte... “la más suculenta”, dijo literal. Karina agradeció lo que fue su primer posicionamiento.
  • Cynthia Klitbo contra Masad: Le reclamó que miente cuando dice que ya hizo la limpieza... y no ha hecho nada.
  • Memo Schutz contra Mariana Ochoa: Le dijo que la quiere fuera de La Casa porque compró inmunidad a costa de una parte del presupuesto de todos los habitantes. Mariana le respondió: “Sí compré mi inmunidad pero también logré juntar provisiones de siete días”.
  • Yahir contra Mariana Ochoa: Le reclamó por su actitud en esta semana.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En resumen, Mariana fue la más mencionada en los posicionamientos, lo que deja en claro que es la habitante más débil dentro de La Casa, lo que no siempre corresponde con lo que sucede en el exterior.

¿Cuál fue el mejor sinceramiento de este 19 de septiembre?

En cuanto a los sinceramientos. los dos más impactantes fueron los de Gema Garoa y Karina Torres.
Gema eligió a Mariana Ochoa y le dijo que quiere que se vaya de La Casa porque no le gusta su juego y le recordó que Apio Quijano, cuando entró al reality, le advirtió que no era la Mariana real.
Mariana le respondió a Gema que no le interesaba jugar con ella.

Karina Torres, por su parte, se sinceró con Masad Altamimi al que le dijo contundente que ya no quiere ser su amiga.

“Salimos mal, y ahora sé que esa amistad que pudo existir se acabó”

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marichelo--.jpg
Famosos
Marichelo cierra el capítulo con Jorge D’Alessio: “Mi vida no acaba en un divorcio”
Septiembre 13, 2026
 · 
Edson Vázquez
maria jose apio quijano.jpg
Famosos
María José detalla su noviazgo con Apio y por qué terminaron: “De novio pasé a tener novia”
Septiembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes richi o farrill.jpg
Famosos
Richie O’Farrill quiso defender a Gala Montes pero ella lo ningunea: “Sólo te conocen por tu brote sicótico”
Septiembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos trejo.jpg
Famosos
Carlos Trejo dice que hay dinosaurios vivos en Costa Rica ¡y Kunno le cree!
Septiembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
yahir mariobezares aldo de nigris.jpg
Famosos
Fiesta mexicana en La Casa de los Famosos impulsa teoría de que Yahir será el ganador
Una coincidencia con Aldo de Nigris y Mario Bezares parece indicar una tendencia
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
julio césar chavez.jpg
Famosos
JC Chávez era como un Rocky Balboa mexicano; documental de ViX revela similitudes con la película de Stallone
El mejor boxeador mexicano de fines del siglo XX hace duras confesiones de su infancia
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
ADRIÁN MARCELO.jpg
Famosos
Familia de Adrián Marcelo engañó a los productores para sacarlo de La Casa de los Famosos
El creador de contenido reveló que incluso hubo insultos el día que salió del reality show
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria daniela.jpg
Famosos
María Daniela cancela su show horas antes en Tijuana: está en el hospital
La cantante del dueto tiene que guardar reposo absoluto por órdenes médicas
Septiembre 12, 2026
 · 
Alejandro Flores