¿Qué tanto le dijeron a Mariana Ochoa en los posicionamientos de este 13 de septiembre en LCDF?

Los posicionamientos que dieron paso a la etapa final de La Casa de los Famosos fueron en contra de una habitante.

El reality show atraviesa ahora por un conflicto generalizado por el presupuesto, ya que Mariana decidió gastar un porcentaje para comprar su inmunidad.

Mientras el romance de Masad Altamimi con Brianda Deyanara se desmorona, Cynthia Klitbo insiste en poner orden en la casa y exigir limpieza absoluta.

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¿Quién se posicionó con quién?

Los posicionamientos de este 13 de septiembre sucedieron así:

Ese Pérez contra Mariana Ochoa: “Siento que vas y escuchas cositas a nuestro cuarto”, acusó el comediante. La cantante negó que fuera una espía.

Ernesto Laguardia contra Karina Torres: En realidad lo hizo bajo el argumento de que es la habitante más fuerte... “la más suculenta”, dijo literal. Karina agradeció lo que fue su primer posicionamiento.

Cynthia Klitbo contra Masad: Le reclamó que miente cuando dice que ya hizo la limpieza... y no ha hecho nada.

Memo Schutz contra Mariana Ochoa: Le dijo que la quiere fuera de La Casa porque compró inmunidad a costa de una parte del presupuesto de todos los habitantes. Mariana le respondió: “Sí compré mi inmunidad pero también logré juntar provisiones de siete días”.

Yahir contra Mariana Ochoa: Le reclamó por su actitud en esta semana.

En resumen, Mariana fue la más mencionada en los posicionamientos, lo que deja en claro que es la habitante más débil dentro de La Casa, lo que no siempre corresponde con lo que sucede en el exterior.

¿Cuál fue el mejor sinceramiento de este 19 de septiembre?

En cuanto a los sinceramientos. los dos más impactantes fueron los de Gema Garoa y Karina Torres.

Gema eligió a Mariana Ochoa y le dijo que quiere que se vaya de La Casa porque no le gusta su juego y le recordó que Apio Quijano, cuando entró al reality, le advirtió que no era la Mariana real.

Mariana le respondió a Gema que no le interesaba jugar con ella.

Karina Torres, por su parte, se sinceró con Masad Altamimi al que le dijo contundente que ya no quiere ser su amiga.

“Salimos mal, y ahora sé que esa amistad que pudo existir se acabó”

