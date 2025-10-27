Ex de Karla Panini confiesa que se siente haber estado casado con “la mujer que toda Latinoamérica odia”

El conductor de televisión, Oscar Burgos, ofreció una entrevista a ‘En Exclusiva con Fer’, un podcast de Fernanda Arriella, y ahí, ella le cuestionó sobre su matrimonio con Karla Panini.

Burgos y Panini contrajeron matrimonio en 2008 y se divorciaron cinco años después. La separación ocurrió de manera amistosa y el truene se debió a que sus carreras los mantenían separados por largos periodos.

Actualmente tiene una relación afectuosa , especialmente por su hijo Gabriel.

“Panini y yo siempre nos hemos llevado bien chido... Nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México. Nos veíamos muy poco, cada tres meses nos veíamos un ratito, ya ni teníamos relaciones”, mencionó en el programa ‘El Minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante.

Aunque pasado el tiempo se destapó que Panini engañó a Burgos con su actual esposo Américo Garza, Oscar nunca ha hablado mal de su ex.

En la reciente entrevista con Fernanda Arriella, le cuestionó “¿qué se siente haber estado casado con la mujer que toda Latinoamérica odia?”.

A lo que Bugos contestó: “Yo no creo que todo Latinoamérica la odie, más bien la agarraron de meme. No me gusta que digan eso porque es la mamá de mi hijo y mi hijo ama a su mamá y yo amo a mi hijo y quiero que se ale hombre más feliz del mundo”, expresó el conductor ante la negativa de la conductora.

Y añadió que Panini tiene muchas cualidades ocultas al público.

“Cuando hablan mal de Karla no me agrada porque deberían de ver las cosas buenas que ella tiene, cosas que ustedes no lo saben. Por ejemplo, es muy buena hija, es una buena mamá, es muy trabajadora, es inteligente, es muy ordenada, es disciplinada, hace mucho ejercicio, tiene muchas cualidades. Ustedes sólo ven las cosas malas de ella, pero no ven las cosas buenas”, expresó.

El motivo por el que “toda Latinoamérica la odia”

Fue en 2014, después de ocho años de trabajar juntas en ‘Las Lavanderas’, cuando Karla Luna anunció el final de la relación laboral, debido a una grave falta entre ellas, mientras que Panini se limitó a despedirse el proyecto sin dar más detalles al respecto.

La polémica no sólo se dio por la infidelidad y traición que hubo por parte de Garza y Panini, sino porque durante esa época Luna había sido detectada con cáncer, motivo por el cual falleció el 28 de setiembre de 2017. Las condiciones y el desarrollo en que se dieron los hechos conmocionó al público mexicano, provocando un rencor hacia ‘La Comadre Güera’.

Al destaparse el escándalo, Oscar Burgos aseguró que la revelación del romance de Karla Panini y Américo Garza afectó su salud mental, más que nada por el hijo que procreó con Panini, por lo que tuvo que acudir ayuda profesional.

“Esa fue mi crisis, y por eso tuve que regresar con el psiquiatra. Mi crisis era con mi Gabriel (su hijo), a mí no me importa lo que digan de mí, que si me engañaron, que si me pusieron el cuerno, a mí me vale gorro. Me interesa Gabriel”, dijo el famoso que da vida al ‘Perro Guarumo’.

El público “sí la odia”

Ante las declaraciones de Burgos, en la publicación de la entrevista muchos usuarios reaccionaron con mensajes como “Le quitó el marido a su mejor amiga con cáncer, pero es muy disciplinada y hace mucho ejercicio. Perdonémosla”, “Él habla de la misma Karla que le quitó el marido a su mejor amiga estando atravesando un proceso de cáncer? habla de la Karla que sentía envidia de su mejor amiga que estaba agonizando y su amante aún no la dejaba? habla de la Karla que le pidió al marido de su mejor amiga que la maltratara estando ella muriendo? Es la misma Karla ???”, “Se entiende q por ser la madre de tu hijo no vas a hablar mal de ella, pero no se puede defender lo indefendible”, entre otros comentarios.