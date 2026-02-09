Vuleve Karla Panini y vuelven a acusarla de traicionar a su amiga para casarse con Américo Garza

Karla Panini ha enfrentado desde 2017 múltiples oleadas de críticas en su contra. Y no es diferente ahora que ha anunciado su regreso a la vida pública con un programa de radio.

En aquel 2017 murió Karla Luna, su amiga más entrañable y con la que creó el dueto cómico Las lavanderas, personajes que les permitió tener éxito en televisión y teatro.

La acusación sobre Karla Panini es que traicionó a Karla Luna al empezar y mantener una relación amorosa con Américo Garza, esposo de su amiga.

Panini ha argumentado que no hubo traición sino un genuino enamoramiento entre Garza y ella.

“Me que más me dolió fue haber perdido a mi amiga y luego, haber perdido la confianza de la gente, que comenzó a meterse en un tema privado y que debió quedarse así porque Karla y yo lo arreglamos así, en privado”, ha dicho Panini en su defensa a lo largo de los años.

La respuesta en redes a Karla Panini

La Mejor 97.7 es la estación de radio en la que Karla Panini estrenará un segmento llamado “Consejos de amor”. Y no llega sola, sino acompañada de Américo Garza, con quien aparecerá dentro del programa especial “Desenamorándonos”.

En su cartel publicitario, compartido por la propia Panini en sus redes sociales, se presenta así:

“Sí, leíste bien. Karla Panini junto a Américo Garza prendiendo la cabina, hablando de amor, desamor y dando consejitos que seguro van a dar de qué hablar”.

La publicación provocó la reacción de usuarios que escribieron en el perfil de Panini comentarios de odio y bromas en su contra.

“Ay sí, qué bueno, le ando queriendo bajar el novio a una amiga y necesito tips”, “la justicia divina los va alcanzar, el sufrimiento de tan buena mujer no quedará impune”, “consejos de cómo engañar a tu pareja y quitarle en esposo a tu mejor amiga”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.