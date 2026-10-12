Eugenio Derbez ya no quiere vivir en Estados Unidos pero tampoco en México; este es su nuevo destino

“Ahora entiendo por qué Antonio Banderas o Javier Barden hacen cositas por allá (en Hollywood) pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”.

La frase es trascendente y fundamental. La dijo Eugenio Derbez como si estuviera pensando en voz alta porque detrás de esa declaración está su futuro y el de su familia.

Derbez dice que quiere ser un poco como Bardem y Banderas: dejar de vivir en Los Ángeles persiguiendo el sueño americano. Después de todo, él ya consiguió ese sueño, por lo menos eso siente:

“Ahora que llevó ya 12 años viviendo en Los Ángeles te puedo decir que el año pasado viene a explorar Madrid porque no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé”, explicó en el podcast La Script

Los planes de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez acaba de estrenar “El juicio”, una serie desgarradora sobre un caso de violación en el que se exhibe la corrupción del sistema judicial mexicano y la doble moral con la que la sociedad de nuestro país juzga a las mujeres que son víctimas de delitos sexuales.

Con el corazón lleno por este proyecto en el que hace un personaje dramático (y con el cual consigue por fin desprenderse de su estilo cómico repetitivo), Derbez ha decidido abrir el horizonte de su vida y mudarse.

Pero no piensa en regresar a casa, es decir, no está en sus planes volver a México.