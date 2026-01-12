Suscríbete
Famosos

Esta es la fortuna que Yeison Jiménez dejó de herencia tras su trágica muerte en avioneta

Los caballos finos y la ganadería fueron otras pasiones del cantante

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
yeison jiménez.jpg

Yesion fue un exitoso empresario ganadero

Instagram

La fortuna de Yeison Jiménez comenzó a fincarse sobre un bar que compró en el centro de Bogotá.

Se llamaba simplemente “Bar y billares de Yeison Jiménez”. Pero el cantante de regional colombiano tenía claro que ese apenas era comienzo de un “sueño” que él constantemente insistía en contar a sus allegados.
Ese sueño llegó a valer casi 40 millones de pesos, que es la última valuación que se hizo de su empresa YJ Company, en la que aglutinó gran parte de sus negocios: criaderos, productora de espectáculos, realizadora musical y de videos.
El Tiempo, de Colombia, publicó que en esta faceta de empresario, Yeison fue especialmente exitoso:

“Inició con un bar en Bogotá y en menos de una década ya tenía criadero de caballos, empresa de espectáculos y 5 bienes en Estados Unidos”.

TE RECOMENDAMOS: Yeison Jiménez: su hija llora su muerte y su mentor revela su última conversación

La otra pasión de Yeison, además de la música, eran los caballos y en eso volcaba gran parte de su tiempo libre.
Tuvo un caballo fino especialmente importante en su vida: “Seductor de milagros”, sobre el que trabajo también para producir un súper alimento que mejorara su salud y condición física.
Con los caballos finos como estandarte, Yeison fundó otra empresa dedicada a los criaderos, cuya valuación del año pasado fue de unos 77 millones de pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Divulgan imágenes de Yeison Jiménez horas antes de su muerte

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tenía una relación estable de muchos años con Sonia Restrepo, con quien tuvo tres hijos.
De acuerdo con testimonios recogidos por El Tiempo, tenían planes de casarse este 2026, decisión que habían tomado cuando nació el más chiquito de sus hijos, que hoy tiene 1 año y 7 meses.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

El cantante empezaba este año una gira por Colombia cuando tuvo el fatal accidente a bordo de un avión ligera en el que viajaba con parte de su equipo.
Hasta donde han informado las autoridades de aeronáutica civil de Colombia, el avión ligero sí alcanzó a despegar pero no logró tomar altura por lo que tuvo un rebote en pista que provocó que incendiara y estrellara.

Yeison Jiménez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yeison jimenez (1).jpg
Famosos
Divulgan imágenes de Yeison Jiménez horas antes de su muerte
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos arenas vanmessa claudio.jpg
Famosos
La infidelidad por la que Vanessa Claudio rompió con Carlos Arenas: “le pedí nombre y chat”
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
yeison jimenez.jpg
Famosos
Yeison Jiménez: su hija llora su muerte y su mentor revela su última conversación
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
ramones y fey.jpg
Famosos
El día que Fey le echó bronca a Adal Ramones en vivo por hacer preguntas incómodas
La cantante y el conductor vivieron tensos momentos en uno de los programas de “Otro Rollo”
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel rancho miami.jpg
Famosos
Juan Gabriel tenía un rancho en Miami de 2 millones de dólares con lago artificial; así era por dentro
El Divo de Juárez acostumbraba invertir mucho de su dinero en comprar propiedades para descansar o trabajar
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel fernandez.jpg
Famosos
Maribel Fernández “la Pelangocha” pospone cirugía de la arteria carótida pese a que se le está tapando
“No es algo tan terrible”, explica la actriz, quien por ahora se enfocará en su actuación en proyectos de televisión y teatro
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose alberto patiño ariel.jpg
Famosos
Ganó el Ariel en 2025 pero ahora pide ayuda económica pues vive en un albergue de la CDMX
En la premiación de 2025 se llevó la categoría de Revelación Actoral
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores