Esta es la fortuna que Yeison Jiménez dejó de herencia tras su trágica muerte en avioneta

La fortuna de Yeison Jiménez comenzó a fincarse sobre un bar que compró en el centro de Bogotá.

Se llamaba simplemente “Bar y billares de Yeison Jiménez”. Pero el cantante de regional colombiano tenía claro que ese apenas era comienzo de un “sueño” que él constantemente insistía en contar a sus allegados.

Ese sueño llegó a valer casi 40 millones de pesos, que es la última valuación que se hizo de su empresa YJ Company, en la que aglutinó gran parte de sus negocios: criaderos, productora de espectáculos, realizadora musical y de videos.

El Tiempo, de Colombia, publicó que en esta faceta de empresario, Yeison fue especialmente exitoso:

“Inició con un bar en Bogotá y en menos de una década ya tenía criadero de caballos, empresa de espectáculos y 5 bienes en Estados Unidos”.

La otra pasión de Yeison, además de la música, eran los caballos y en eso volcaba gran parte de su tiempo libre.

Tuvo un caballo fino especialmente importante en su vida: “Seductor de milagros”, sobre el que trabajo también para producir un súper alimento que mejorara su salud y condición física.

Con los caballos finos como estandarte, Yeison fundó otra empresa dedicada a los criaderos, cuya valuación del año pasado fue de unos 77 millones de pesos.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tenía una relación estable de muchos años con Sonia Restrepo, con quien tuvo tres hijos.

De acuerdo con testimonios recogidos por El Tiempo, tenían planes de casarse este 2026, decisión que habían tomado cuando nació el más chiquito de sus hijos, que hoy tiene 1 año y 7 meses.

El cantante empezaba este año una gira por Colombia cuando tuvo el fatal accidente a bordo de un avión ligera en el que viajaba con parte de su equipo.

Hasta donde han informado las autoridades de aeronáutica civil de Colombia, el avión ligero sí alcanzó a despegar pero no logró tomar altura por lo que tuvo un rebote en pista que provocó que incendiara y estrellara.