Memo Villegas confiesa que fue víctima de BURLAS Y ABUSO laboral tras hacer una escena desnudo

“Yo pedí una bata para cubrirme entre escenas y la neta el director se burlaba”.

El actor Memo Villegas, reconocido ampliamente por darle vida al ‘Teniente Harina’, en un sketch de comedia donde parodia a un policía, ofreció una charla donde se sinceró y relató un episodio en el que sufrió burlas y abuso laboral.

Los hechos ocurrieron mientras el actor grababa la película ‘Rabioso Sol, Rabioso Cielo’, y donde el director Julián Hernández abusó de su poder en el proyecto y se burló de Villegas.

Frente a Yordi Rosado, Memo habló de sus inicios como actor, donde al entrar a la escuela de teatro le recomendaron acudir a un casting para una cinta en la que tendría que realizar un desnudo.

TE RECOMENDAMOS: Destapan acta de defunción de la exesposa de Carlos Trejo y revelan si realmente murió de SIDA

“No, pues yo creí que iba a ser sencillo. No la pasé nada bien. Me quedé completamente desnudo”, narró Villegas.

Y sobre la experiencia agregó que al tratarse de su primer trabajo actoral, se dejó guiar por Hernández hasta que las cosas comenzaron a resultarle extrañas.

“Yo a la primera escena desnudo dije: ‘No está tan fácil, no estoy cómodo’. Sumado a que no fueron respetuosos. No fueron cuidadosos, diría. Hoy en día te das cuenta de que los actores están muy bien cuidados, sobre todo las actrices: ‘Oye, corte, no puede estar nadie aquí en el set. Vamos a hacer Yordi y yo nuestra escena desnudos. Solo el director de fotografía que tiene que estar, pero nada más. A lo mejor el boom sí se usa’, pero en Rabioso no me tocó eso”, expresó.

E incluso afirmó que cuando pidió una bata para cubrirse, el director se burló.

“En Rabioso yo pedí una bata para cubrirme entre escenas y la neta el director se burlaba. Lo digo así porque ya lo he hablado varias veces y luego dije: ‘Ya voy a dejar de hablar de eso para que no suene’. ¡Ay no!, otra vez te lo digo, cómo sufrí. Pero así fue. Me hubiera gustado tener la experiencia de hoy para decir: ‘Oye, no filmo si no me das una bata entre escenas’. ¿Qué tiene? No quiero estar desnudo en lo que me das notas de la escena.

“Hay una foto en internet donde estoy completamente desnudo recibiendo notas del director. Aparte en una locación abierta en Querétaro, en un bosque, en una sierra, no sé dónde”, rememoró Memo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Esposa del vocalista de ‘Los Recoditos’ lo acusa de GOLPEARLA: “Tengo 12 años de maltrato”

El protagonista de ‘Enloqueciendo contigo’ también aseguró que su coprotagonista quedó tan afectado que tras ese proyecto no volvió a actuar jamás, y que se dio cuenta con el tiempo que era una práctica recurrente de Julián Hernández.

“Hubo descuidos de ese tipo y pienso que no son descuidos. Con los años pienso: ‘Ah, ya te la sabías’. Este es como un modus operandi. Vas a la escuela, agarras actores muy chavos, les dices: ‘Vas a hacer cine, eso es la big picture’. Más que novatada, abuso de decir: este güey no me va a decir nada”, concluyó.

