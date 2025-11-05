Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?

La presencia de los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no pasó desapercibida en la premier de la nueva película de Guillermo del Toro, ‘Frankenstein’.
Y es que la pareja desfiló por la alfombra negra encendiendo rumores de una reconciliación y una nueva oportunidad en el amor al caminar tomados de la mano y tras combinar su ropa con trajes ‘Dolce&Gabbana’.
La pareja se conoció en el rodaje de ‘La Bella y Las Bestias’, en 2017, y un año después confirmaron que se encontraban en una relación. Sin embargo, en 2019 terminaron abruptamente su relación amorosa.
Pero su historia ha ido y venido, pues dos años después, en 2021, aparecieron juntos en Disney. Y aunque en esa ocasión quisieron manejar su unión en secreto, no pudieron y un mes después revelaron que sí se estaban dando una segunda oportunidad y de nuevo compartían créditos en la serie ‘The Good Doctor’.
¿Ya regresaron de nuevo Esmeralda y Osvaldo?
En octubre pasado, Esmeralda dio señales de que estaban juntos como pareja. En diversas imágenes, una de ellas del actor abrazando a un perrito, la actriz escribió: “Lo que viene siendo babear por los míos y vivir agradecida por el amor bonito en sus múltiples formas y colores, manifestaciones, y sabores y dimensiones”, a lo que Osvaldo respondió “Cuánta belleza”.
El pasado 3 de octubre, ambos reaparecieron juntos y tomados de la mano en la premier que celebró Guillermo del Toro, en el Colegio de San Ildefonso, por su más reciente filme ‘Frankenstein’.
La pareja dio una entrevista para la revista ‘Quién’ donde confirman que están juntos. Osvaldo expresó que se encuentra feliz en esta etapa de su vida y con Esmeralda, con quien, además, tiene varios proyectos futuros.
Además, la revista ‘Marie Claire’ les realizó una sesión de fotos, donde la protagonista de ‘El Color de la Pasión’ y el director de ‘Noche de Bodas’ vestían a juego trajes en color negro y líneas blancas.
“Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro”, declaró el actor a ‘Quién’.
Por su parte, Pimentel expresó: “Amo la manera tan comprometida y divertida que hemos encontrado para acompañarnos. Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice en todo lo que vamos creando juntos”, aseguró.