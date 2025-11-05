Suscríbete
Famosos

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?

Los actores reaparecieron juntos en la premier de ‘Frankenstein’, la nueva cinta de Guillermo del Toro.

November 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Esmeralda-Pimentel-Osvaldo-Benavides.jpg

La protagonista de ‘El Color de la Pasión’ y el director de ‘Noche de Bodas’ desatan rumores de nuevo romance.

Instagram

La presencia de los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides no pasó desapercibida en la premier de la nueva película de Guillermo del Toro, ‘Frankenstein’.

Y es que la pareja desfiló por la alfombra negra encendiendo rumores de una reconciliación y una nueva oportunidad en el amor al caminar tomados de la mano y tras combinar su ropa con trajes ‘Dolce&Gabbana’.

La pareja se conoció en el rodaje de ‘La Bella y Las Bestias’, en 2017, y un año después confirmaron que se encontraban en una relación. Sin embargo, en 2019 terminaron abruptamente su relación amorosa.

Pero su historia ha ido y venido, pues dos años después, en 2021, aparecieron juntos en Disney. Y aunque en esa ocasión quisieron manejar su unión en secreto, no pudieron y un mes después revelaron que sí se estaban dando una segunda oportunidad y de nuevo compartían créditos en la serie ‘The Good Doctor’.

¿Ya regresaron de nuevo Esmeralda y Osvaldo?

En octubre pasado, Esmeralda dio señales de que estaban juntos como pareja. En diversas imágenes, una de ellas del actor abrazando a un perrito, la actriz escribió: “Lo que viene siendo babear por los míos y vivir agradecida por el amor bonito en sus múltiples formas y colores, manifestaciones, y sabores y dimensiones”, a lo que Osvaldo respondió “Cuánta belleza”.

El pasado 3 de octubre, ambos reaparecieron juntos y tomados de la mano en la premier que celebró Guillermo del Toro, en el Colegio de San Ildefonso, por su más reciente filme ‘Frankenstein’.

@aridahiivapy

💥💚 ¡Esmeralda Pimentel y Nandito… digo, digo… Osvaldo Benavides… regresaron! 😍🔥 ¡Y ahora sí, YA ES OFICIAL! 💏✨#aridahi❤️ #LIVEIncentiveProgram #LIVECanBeEasy #PaidPartnership

♬ sonido original - Todo Música

La pareja dio una entrevista para la revista ‘Quién’ donde confirman que están juntos. Osvaldo expresó que se encuentra feliz en esta etapa de su vida y con Esmeralda, con quien, además, tiene varios proyectos futuros.

Además, la revista ‘Marie Claire’ les realizó una sesión de fotos, donde la protagonista de ‘El Color de la Pasión’ y el director de ‘Noche de Bodas’ vestían a juego trajes en color negro y líneas blancas.

“Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro”, declaró el actor a ‘Quién’.

Por su parte, Pimentel expresó: “Amo la manera tan comprometida y divertida que hemos encontrado para acompañarnos. Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice en todo lo que vamos creando juntos”, aseguró.

Esmeralda Pimentel Osvaldo Benavides
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Laura-Pausini-Ettore.jpg
Famosos
Tío de Laura Pausini muere atropellado en Italia y el culpable se dio a la fuga
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
monika-sanchez-cancer-hermana-.jpg
Famosos
Mónika Sánchez reaparece con su primo Marco Antonio Regil y revela triste calvario fatal de su hermana
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito--exclusiva-.jpg
Famosos
Abelito ya triunfa en ‘El Tenorio Cómico’ y asegura que su humildad sigue intacta
November 04, 2025
 · 
Nayib Canaán
juan-osorio-eva-daniela-bebes-.jpg
Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela tienen un mes de casados y quieren tener bebés: "¡¿Por qué no?!”
November 04, 2025
 · 
Edson Vázquez
Ben-Duncan.jpg
Viral
Muere exintegrante de ‘Big Brother’ tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel en Londres
A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancias, el hombre fue declarado muerto en la escena.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
blue-demon-jr-hospital-sale.jpg
Famosos
Blue Demon Jr. sale del hospital tras estar terapia intensiva por accidente automovilístico
El luchador habló de su retiro minutos antes de ser dado de alta.
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sergio-Goyri.jpg
Famosos
Sergio Goyri no se casa con su novia Lupita Arreola: “Debe ser una que valga la pena”
El polémico actor explicó por qué no se ha casado con su prometida.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Casa-Julián-Figueroa-Salma-Hayek.jpg
Famosos
Se incendia residencia de Julián Figueroa en Veracruz; también fue la casa de Salma Hayek
La antigua casa de la actriz fue víctima de un incendio durante la madrugada del jueves 30 de octubre.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez