Esmeralda Pimentel se sincera: “tuve un encuentro con las drogas y me costó salir”

La actriz rememoró la etapa en que a falta de dirección cayó en el mundo de los excesos.

September 12, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Esmeralda-Pimentel.jpg

Esmeralda Pimentel abrió su corazón y reconoció que cayó en las drogas.

Instagram

“Yo misma fui abriéndome paso ante la vida, lastimándome un montón a partir del prueba y error”.

Bajo la premisa de compartir su experiencia para ayudar a otros, la actriz Esmeralda Pimentel abrió su corazón en el podcast ‘La magia del caos’, conducido por Aislinn Derbez, para revelar algo que nunca había dicho: su adicción a las drogas.

Por primera vez, la actriz se sinceró sobre cómo vivió aquella etapa de su vida: “En algún momento tuve un encuentro con las drogas del cual me costó mucho salir, todo tenía qué ver con esta sensación de que lo puedes todo, de que tienes sensaciones que nunca habías tenido, también siento que estaba muy joven y sí costó un poco salir de ahí”, se sinceró.

¿Por qué comenzó a consumir drogas?

Y aunque no dio más detalles de aquel episodio, sí habló de los motivos que la llevaron a tomar el camino de las drogas. “Yo era una personas que estaba muy sola, vivía aquí en la Ciudad de México, muy sola, no tenía a mi familia, nunca tuve un guía, un mentor, un tutor que me dijera: ‘No te vayas por ahí’. Yo misma fui abriéndome paso ante la vida, lastimándome un montón a partir del prueba y error”, expresó.

Sin embargo, Pimentel reconoce que esa etapa fue de gran ayuda y de mucho aprendizaje. “Por otro lado lo agradezco, porque soy súper fuerte y gracias a eso soy la persona que soy y yo misma, ahora tengo mis ojos en otras personas diciéndoles: ‘cuidado con esto’”.

Aislinn cuestionó a Esmeralda sobre cuál creía que había sido su mayor error en ese periodo de adicciones que vivió a lo que respondió:

“Haberme puesto en peligro en muchas situaciones por no saber decir que no y hasta la fecha, cada vez que mi intuición me dice ‘no es aquí, muévete’, algo muy terrible pasa, me enfermo o se vuelve un caos, siento que viene una lección muy clara, contundente y dolorosa, cada vez que me traiciono”, recordó la protagonista de ‘Un buen divorcio’.

Esmeralda agradece que pese a los peligros también conectó con su intuición, misma que se convirtió en su brújula.

“Siento que internamente siempre he estado muy protegida, he tenido mis ángeles y mis guías, he tenido una consciencia de saberme proteger, parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero siempre, aún en los momentos más peligrosos, una parte de mi consciencia siempre ha estado muy despierta y siempre ha habido una energía que me protege”, contó.

Y finalizó contando que ha cambiado su forma de ser, pues antes se colocaba en segundo plano, pero gracias a la terapia psicológica ha podido hacerse consciente de los momentos en los que se ha traicionado.

“Hoy me siento muy orgullosa de mí. Siento que he cambiado radicalmente. Veo a esa Esmeralda poniendo primero los deseos de su pareja, desdibujándome para que el otro sea feliz y siento que eso ha ido cambiando gracias a la terapia, y hoy siento que genuinamente estoy haciendo un ejercicio de honestidad absoluta. Hoy entiendo que la honestidad es mi mejor escudo y regalo”, finalizó.

En esta conversación que mantuvo con Derbez, también habló de su decisión de retirarse los implantes de senos, mismos que se colocó en sus 20 años, tras graduarse del CEA. Alrededor de esta etapa y ante la falta de dirección es que cayó en los excesos.

