Enrique Guzmán atribuye SOBRIEDAD de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”

“Eso es maravilloso. Es admirable esa parte”.

Alejandra Guzmán lleva meses en el ojo del huracán por temas relacionados a su estado de salud y también tras la muerte de su madre, la primera actriz Silvia Pinal.

Las adicciones de ‘La Reina de Corazones’ han sido abordadas por ella en reiteradas ocasiones, y ante rumores de una posible recaída, es su padre, don Enrique Guzmán quien habla al respecto.

El intérprete de ‘La Plaga’ expresó que hace más de un año que Alejandra no ha tenido problemas con su forma de beber, echando por tierra las versiones que señalaban lo contrario.

Fue durante con encuentro con la prensa cuando Guzmán fue enfático. “Ella ha tenido diferencias y problemas y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie. Es una enfermedad en la que hay que aprender a dominarla. Y (Alejandra) está desde hace año y medio, más o menos, casi sin tocar una copa”, dijo.

Además, el también actor indicó que la muerte de la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ marcó un punto de inflexión para su hija. “Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es maravilloso. Es admirable esa parte”.

Y agregó que durante una reciente comida familiar, notó a su hija “con una seriedad y una tranquilidad y una seguridad” inusuales en etapas anteriores de su vida.

Fue en julio de 2025, cuando se esparcieron rumores de que Alejandra habría sido hospitalizada de emergencia debido a una supuesta recaída vinculada con el alcohol.

En aquel momento y durante la emisión del programa ‘Venga la Alegría’, Ricardo Cásares aseguró que la situación estaría relacionada con el deceso de doña Silvia Pinal.

“Habría sido hospitalizada tras una muy fuerte recaída en el alcoholismo. Supuestamente esto derivado de la depresión tras la muerte de su mamá, Silvia Pinal”, dijo el comunicador.

Otro periodista especializado, Emilio Morales, mencionó que la intérprete “ha pasado momentos muy complicados en cuando a sus adicciones, principalmente su adicción al alcohol; dicen que estuvo un par de semanas hospitalizada”.

Por su parte, la rockera respondió tajante ante los rumores sobre su salud y con un video, donde lucía sonriente y de buen ánimo, dijo: “Qué tal amigos, los espero en Monterrey, no hagan caso de notas estúpidas, recaída su abuela”.

De acuerdo con lo expresado por Enrique Guzmán, su hija atraviesa una etapa de “tranquilidad y seguridad” en la que ha logrado mantener bajo control sus problemas con el alcohol.

