Primeras declaraciones de Vicente Fernandez Jr. y Mariana González tras el nacimiento de Isabella

La llegada de Isabella Fernández González abrió un capítulo profundamente emotivo en la vida de Mariana González y Vicente Fernández Jr. La noticia no solo confirma el nacimiento de una hija esperada con ilusión, también revela la historia de un proceso largo, complejo y lleno de fe.

La pareja recibió en exclusiva a TVyNovelas en su casa en Guadalajara, Jalisco para compartir su sentir en esta nueva etapa que marca no solo el inicio de una generación, sino la consolidación de su matrimonio.

Desde el primer momento, la emoción fue evidente. Mariana habló de lo que significa volver a experimentar la maternidad, una sensación que describe como renovadora.

¿Cómo se sienten con la llegada de Isabella Fernández González?

Mariana González: Estoy inmensamente feliz, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Ya soy madre y cada hijo mío fue la misma felicidad, y volverla a sentir te llena de energía, te reinicia. Me siento sumamente bendecida y agradecida con Dios.

Vicente Fernández Jr.: Estoy muy contento, muy bendecido por Dios al tener un bebé en tus brazos y que Dios te vuelva a dar otra oportunidad, otra bendición. No hay palabras. Teníamos mucha ilusión, muchas ganas, se logró, y estamos felices. Costó trabajo, pero la hicimos.

Siempre habían dicho que querían un hijo y no se había podido. ¿Qué tan difícil fue concebir a Isabella?

MG: Fue un proceso pesado, pero le digo a las mujeres que se animen, que si tienen ganas de ser madres y no han podido, por la edad o por otras circunstancias, la tecnología está muy avanzada y así como nosotros lo hicimos, lo pueden lograr. Es un tratamiento difícil porque es hormonal y no te sientes muy bien, pasan muchas cosas, pero el día que ves a tu bebé dices: “Valió cada dolor, cada molestia por esta bendición”.

Vicente Fernández Jr., Mariana González e Isabella Antonio Rodríguez

¿Qué tan difícil fue aguantar?

VF: No considero que haya sido difícil, porque el premio ahí está y eso borra cualquier cosa. Hace 29 o 30 años me hicieron la vasectomía. El proceso fue in vitro: me hicieron la extracción, a Mariana le extrajeron óvulos, hicieron el embrión y lo implantaron los primeros días de junio. En cuatro meses no se puede asegurar si queda adaptado o no. Mucha gente habla desde la ignorancia. No se ocupan exámenes de ADN. Y gracias por preocuparse por mi vida y por mi matrimonio. Como dijo Joaquín López-Dóriga, ustedes sigan echando, que estén enganchados con nuestras historias.

“FUE CESÁREA EN GUADALAJARA”: MARIANA

Platíquenos, ¿cuándo y dónde nació?

MG: Nació el 6 de febrero a las 4:59. Fue cesárea en Guadalajara, en el Hospital Real San José. Se tuvo que adelantar por seguridad de la bebé. Queríamos que todo saliera bien y así fue. La doctora Mariela nos acompañó en todo el proceso del in vitro y también recibió a la bebé. Vicente es el mejor hombre que he conocido, el más cariñoso. Yo sé el hombre que tengo.

VF: Cesárea es que le cortan la panza y sacan a mi bebé.

En las primeras fotos vimos a doña Cuquita abrazando a la bebé...

MG: Es su nieta. Estuvo pendiente todo el embarazo. Isabella está llena de regalitos porque siempre estuvo al pendiente de nosotros. Cuando nació nos visitó y le agradecí el cariño que nos da. No tengo palabras para agradecérselo.

Han recibido felicitaciones, pero también críticas. ¿Cómo las llevan?

MG: Soy tan feliz que no me afecta. Le digo a mi familia que no se enganchen ni lean comentarios. En mi página bloqueo los malos comentarios. No quiero mala vibra. Espero que algún día esas personas sean igual de felices que nosotros.

VF: Yo sí los leo, no los borro ni los bloqueo. Siguen pendientes de mi vida y lo agradezco.