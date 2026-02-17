Suscríbete
Famosos

Primeras declaraciones de Vicente Fernandez Jr. y Mariana González tras el nacimiento de Isabella

En exclusiva, el matrimonio nos abrió la puerta de su hogar para festejar la llegada de su hija.

Febrero 17, 2026 • 
Jorge Soltero
Vicente-jr-isabella-1.png

Vicente Fernández Jr., Mariana González e Isabella

Antonio Rodríguez

La llegada de Isabella Fernández González abrió un capítulo profundamente emotivo en la vida de Mariana González y Vicente Fernández Jr. La noticia no solo confirma el nacimiento de una hija esperada con ilusión, también revela la historia de un proceso largo, complejo y lleno de fe.

La pareja recibió en exclusiva a TVyNovelas en su casa en Guadalajara, Jalisco para compartir su sentir en esta nueva etapa que marca no solo el inicio de una generación, sino la consolidación de su matrimonio.

Desde el primer momento, la emoción fue evidente. Mariana habló de lo que significa volver a experimentar la maternidad, una sensación que describe como renovadora.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo se sienten con la llegada de Isabella Fernández González?
Mariana González: Estoy inmensamente feliz, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Ya soy madre y cada hijo mío fue la misma felicidad, y volverla a sentir te llena de energía, te reinicia. Me siento sumamente bendecida y agradecida con Dios.

Vicente Fernández Jr.: Estoy muy contento, muy bendecido por Dios al tener un bebé en tus brazos y que Dios te vuelva a dar otra oportunidad, otra bendición. No hay palabras. Teníamos mucha ilusión, muchas ganas, se logró, y estamos felices. Costó trabajo, pero la hicimos.

Siempre habían dicho que querían un hijo y no se había podido. ¿Qué tan difícil fue concebir a Isabella?
MG: Fue un proceso pesado, pero le digo a las mujeres que se animen, que si tienen ganas de ser madres y no han podido, por la edad o por otras circunstancias, la tecnología está muy avanzada y así como nosotros lo hicimos, lo pueden lograr. Es un tratamiento difícil porque es hormonal y no te sientes muy bien, pasan muchas cosas, pero el día que ves a tu bebé dices: “Valió cada dolor, cada molestia por esta bendición”.

Vicente-jr-isabella-2.png

Vicente Fernández Jr., Mariana González e Isabella

Antonio Rodríguez

¿Qué tan difícil fue aguantar?
VF: No considero que haya sido difícil, porque el premio ahí está y eso borra cualquier cosa. Hace 29 o 30 años me hicieron la vasectomía. El proceso fue in vitro: me hicieron la extracción, a Mariana le extrajeron óvulos, hicieron el embrión y lo implantaron los primeros días de junio. En cuatro meses no se puede asegurar si queda adaptado o no. Mucha gente habla desde la ignorancia. No se ocupan exámenes de ADN. Y gracias por preocuparse por mi vida y por mi matrimonio. Como dijo Joaquín López-Dóriga, ustedes sigan echando, que estén enganchados con nuestras historias.

“FUE CESÁREA EN GUADALAJARA”: MARIANA

Platíquenos, ¿cuándo y dónde nació?
MG: Nació el 6 de febrero a las 4:59. Fue cesárea en Guadalajara, en el Hospital Real San José. Se tuvo que adelantar por seguridad de la bebé. Queríamos que todo saliera bien y así fue. La doctora Mariela nos acompañó en todo el proceso del in vitro y también recibió a la bebé. Vicente es el mejor hombre que he conocido, el más cariñoso. Yo sé el hombre que tengo.

VF: Cesárea es que le cortan la panza y sacan a mi bebé.

En las primeras fotos vimos a doña Cuquita abrazando a la bebé...
MG: Es su nieta. Estuvo pendiente todo el embarazo. Isabella está llena de regalitos porque siempre estuvo al pendiente de nosotros. Cuando nació nos visitó y le agradecí el cariño que nos da. No tengo palabras para agradecérselo.

Han recibido felicitaciones, pero también críticas. ¿Cómo las llevan?
MG: Soy tan feliz que no me afecta. Le digo a mi familia que no se enganchen ni lean comentarios. En mi página bloqueo los malos comentarios. No quiero mala vibra. Espero que algún día esas personas sean igual de felices que nosotros.

VF: Yo sí los leo, no los borro ni los bloqueo. Siguen pendientes de mi vida y lo agradezco.

vicente fernández jr mariana gonzalez No te pierdas
Jorge Soltero
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Maxine-Woodside-capibaras.jpg
Famosos
Llueven críticas a Maxine Woodside por METERSE a jaula de capibaras en un acuario de Mazatlán
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Valenzuela-boda.jpg
Famosos
Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Maribel-Arleth.jpg
Famosos
Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
La mujer de 52 años fue encontrada por personal del hotel luego de que no respondiera a reiterados llamados.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”
La actriz narró que tras la salida de la cárcel de su ex, Juan Collado, llegaron otras desgracias a las que les está dando batalla.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita.jpg
Famosos
Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer
La cantante acudió a una clínica para realizarse un procedimiento con el que busca rejuvenecer y cambiar de imagen.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lara-Campos-Matilda (1).jpg
Famosos
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’
Mucho se especuló sobre la incursión de la joven actriz a la puesta en escena, y aunque llegó a negarse la noticia, finalmente se confirma.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez