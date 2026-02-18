Suscríbete
Telenovelas

Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años

‘Andrés’ y ‘Paulina’ desafiaron la edad y el que ella era la mejor amiga de su mamá.

Febrero 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mirada-de-mujer.jpg

Margarita Gralia y Plutarco Haza tuvieron un reencuentro tras ser ‘la pareja prohibida’ en ‘Mirada de Mujer’.

Instagram

“¡Qué gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!”.

Los actores Margarita Gralia y Plutarco Haza se volvieron protagonistas de uno de los reencuentros que sus fans no sabían que necesitaban. La nostalgia no se hizo esperar, pues ambos vivieron un tórrido romance y se volvieron ‘la pareja prohibida’ de la telenovela ‘Mirada de mujer’.

A 29 años del estreno de la producción de Argos Televisión, que fue transmitida en TV Azteca, ‘Andrés’ y ‘Paulina’ reavivaron la polémica y el debate.

Actualmente, Plutarco forma parte del elenco de la puesta teatral ‘Te cambio la vieja por la nueva’, a donde fue invitada como madrina Gralia, de 71 años.

TE RECOMENDAMOS: Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía

En el evento, Margarita compartió que fue una “maravillosa noche de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra ‘Te cambio la vieja por la nueva’.

Con la imagen que colgó la actriz, llegaron los interminables mensajes que celebraron el reencuentro entre ‘Andrés’ y ‘Paulina’, destacando la ovación de los asistentes al teatro.

Por su parte, el histrión de 53 años, respondió: “¡Qué gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!”.

Y agregó que “hace 30 años se estrenó ‘Mirada de Mujer’! Y hace 2 días tuve la oportunidad de volver a ver a Margarita Gralia! ¿Se acuerdan de esta novela? Los leo”.

La historia de amor de ‘Andrés’ y ‘Paulina’

La unión entre los personajes marcó un hito en la televisión mexicana, pues ambos vivieron un romance entre un hombre joven y la mejor amiga de su madre, lo que en 1997 resultó polémico en la ficción y provocó debate entre los televodentes.

Los seguidores de la trama manifestaron su emoción ante el reencuentro y dedicaron mensajes como “ver a ‘Andrés’ y ‘Paulina’ nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos, pero bonitos” y ‘‘Andrés San Millán’ y ‘Paulina’ de nuevo juntos”.

La historia de la pareja mostró como ‘Andrés’ se enamora profundamente de ‘Paulina’, quien es una mujer mayor y amiga cercana de su madre, ‘María Inés Domínguez’ (Angélica Aragón). Este vínculo representó un desafío a las convenciones sociales tras abordar la diferencia de edad.

El trabajo de Gralia como ‘Paulina’ fue central para dar profundidad al personaje: una mujer independiente, segura y con deseos propios, que enfrenta las críticas y prejuicios por su relación con ‘Andrés’. Haza, por su parte, consolidó su carrera con este papel, logrando reconocimiento como actor juvenil.

Mirada de mujer Margarita Gralia plutarco haza
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juan osorio mansion guardian de mi corazon.jpg
Telenovelas
Construyen mansión para Sofía, personaje de Silvia Navarro en “Guardián de mi vida”, y así luce por dentro
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
Doménica-Montero.jpg
Telenovelas
Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
domenica montero besos.jpg
Telenovelas
Rumbo al Día del Amor: Los besos más apasionados de Doménica Montero ¡con sus 3 galanes!
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
NUEVOS (42).png
Telenovelas
“¿Buscas Drama?” de TelevisaUnivision ganó el oro en los TikTok Ad Awards México 2026
Febrero 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Vicente-jr-isabella-1.png
Famosos
Primeras declaraciones de Vicente Fernandez Jr. y Mariana González tras el nacimiento de Isabella
En exclusiva, el matrimonio nos abrió la puerta de su hogar para festejar la llegada de su hija.
Febrero 17, 2026
 · 
Jorge Soltero
Luis-Miguel-penthouse.jpg
Famosos
Así es el penthouse que Luis Miguel tiene en Miami y que puso A LA VENTA por 5 millones de dólares
El departamento tiene un estilo inspirado en la Cultura Maya.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Wendy-Guevara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confirma que interpuso una orden de RESTRICCIÓN contra un famoso conductor: “Me odia”
La popular influencer dio a conocer que tomó acciones legales contra un presentador que la ha atacado constantemente.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maire-Claire-Harp.jpg
Famosos
Marie Claire Harp ocultó por meses que sufrió PARÁLISIS FACIAL: “no podía ni abrir la boca”
La conductora salió públicamente a reconocer que sí tuvo un episodio de salud que mantuvo en secreto.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez