Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años

“¡Qué gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!”.

Los actores Margarita Gralia y Plutarco Haza se volvieron protagonistas de uno de los reencuentros que sus fans no sabían que necesitaban. La nostalgia no se hizo esperar, pues ambos vivieron un tórrido romance y se volvieron ‘la pareja prohibida’ de la telenovela ‘Mirada de mujer’.

A 29 años del estreno de la producción de Argos Televisión, que fue transmitida en TV Azteca, ‘Andrés’ y ‘Paulina’ reavivaron la polémica y el debate.

Actualmente, Plutarco forma parte del elenco de la puesta teatral ‘Te cambio la vieja por la nueva’, a donde fue invitada como madrina Gralia, de 71 años.

TE RECOMENDAMOS: Actrices de ‘Doménica Montero’ son hermanas en la vida real y casi NADIE lo sabía

En el evento, Margarita compartió que fue una “maravillosa noche de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra ‘Te cambio la vieja por la nueva’.

Con la imagen que colgó la actriz, llegaron los interminables mensajes que celebraron el reencuentro entre ‘Andrés’ y ‘Paulina’, destacando la ovación de los asistentes al teatro.

Por su parte, el histrión de 53 años, respondió: “¡Qué gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!”.

Y agregó que “hace 30 años se estrenó ‘Mirada de Mujer’! Y hace 2 días tuve la oportunidad de volver a ver a Margarita Gralia! ¿Se acuerdan de esta novela? Los leo”.

La historia de amor de ‘Andrés’ y ‘Paulina’

La unión entre los personajes marcó un hito en la televisión mexicana, pues ambos vivieron un romance entre un hombre joven y la mejor amiga de su madre, lo que en 1997 resultó polémico en la ficción y provocó debate entre los televodentes.

Los seguidores de la trama manifestaron su emoción ante el reencuentro y dedicaron mensajes como “ver a ‘Andrés’ y ‘Paulina’ nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos, pero bonitos” y ‘‘Andrés San Millán’ y ‘Paulina’ de nuevo juntos”.

La historia de la pareja mostró como ‘Andrés’ se enamora profundamente de ‘Paulina’, quien es una mujer mayor y amiga cercana de su madre, ‘María Inés Domínguez’ (Angélica Aragón). Este vínculo representó un desafío a las convenciones sociales tras abordar la diferencia de edad.

El trabajo de Gralia como ‘Paulina’ fue central para dar profundidad al personaje: una mujer independiente, segura y con deseos propios, que enfrenta las críticas y prejuicios por su relación con ‘Andrés’. Haza, por su parte, consolidó su carrera con este papel, logrando reconocimiento como actor juvenil.

