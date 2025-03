Silvia Pinal creía que Alejandra Guzmán le compraba drogas a esta famosa cantante mexicana

A pesar de que Alejandra Guzmán y Kenny Avilés lograron forjar una entrañable amistad al trabajar juntas en Kenny y los Eléctricos, Silvia Pinal nunca vio con buenos ojos esta cercanía por una extraña razón que hasta ahora salió a la luz.

En una entrevista reciente, Kenny Avilés brindó algunos detalles muy controvertidos de su vida y su carrera al tiempo que ventiló una sospecha que Silvia Pinal siempre tuvo de ella pero que nunca fue cierta: ¡estas fueron las acusaciones que la primera actriz lanzó contra la rockera!

¿QUÉ SOSPECHABA SILVIA PINAL DE KENNY AVILÉS?

Kenny Avilés abrió su corazón en una sincera charla con Gustavo Adolfo Infante en la que reconoció que Silvia Pinal siempre sospechó que ella fue la que metió a Alejandra Guzmán en el mundo de las adicciones al venderle drogas cuando ella ni siquiera “se metía el dedo”, como bien recordó fiel a su estilo desenfadado.

“Siempre creyó, juró su mamá que yo le vendía las drogas a su hija, que ironías de la vida”

“Fíjate nomás que estúpida estaba (…) sí, siempre me dijo Alejandra ‘qué crees güey, mi mamá cree que tú me vendes la droga, si supiera que no te metes ni el dedo’, así me decía ella”, recordó la vocalista de Kenny y los Eléctricos.

Para Kenny, fue algo totalmente irónico que Silvia Pinal la acusara de ello; sin embargo, siempre optó por verlo con buen humor. “Siempre creyó, juró su mamá que yo le vendía las drogas a su hija, que ironías de la vida”, concluyó.

¿POR QUÉ “KENNY Y LOS ELÉCTRICOS FUERON IMPORTANTES EN LA CARRERA DE ALEJANDRA GUZMÁN?

En los años 80’s, justo cuando Alejandra Guzmán comenzaba a mostrar sus dotes de cantante, Kenny Avilés la contrató para que fuera corista de su banda de rock Kenny y los Eléctricos, una oportunidad que le abrió muchas puertas a la hija de Silvia Pinal.