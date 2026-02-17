Wendy Guevara confirma que interpuso una orden de RESTRICCIÓN contra un famoso conductor: “Me odia”

“No era ya una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico. Me odia, no sé qué le pase”.

La influencer y creadora de contenido, Wendy Guevara, reveló que tuvo que solicitar una orden de restricción en Estados Unidos contra un conductor de televisión, quien difundía comentarios falsos y le hacía bullying.

Los constantes ataques contra su físico, orillaron a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, en su primera edición, a ponerle un alto al presentador del que no quiso revelar su identidad.

“Se la pasaba bulleándome y diciendo cosas que no. Un día dijo que yo golpeaba a la gente de la televisora y que escupía a los maquillistas, yo, y jamás en la vida (…) El señor empezó a decir cosas muy estúpid*s, que los golpeba, que yo… No era ya una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico. Me odia, no sé qué le pase”, dijo Guevara.

TE RECOMENDAMOS: Marie Claire Harp ocultó por meses que sufrió PARÁLISIS FACIAL: “no podía ni abrir la boca”

Sobre la identidad de su agresor, Wendy prefirió seguir manteniéndolo en el anonimato, aunque confirmó que hizo vivir situaciones desagradables y que por ello recurrió a la medida legal para ponerle un alto a los comentarios que, según la influencer, no eran críticas sino ataques personales.

Para Wendy, las acusaciones resultaron particularmente dolorosas, pues contradicen la relación que ella asegura mantener con los equipos de producción. Durante los tres meses que residió en Florida para participar en proyectos con la cadena Univision, la influencer afirma haber construido lazos estrechos.

La creadora de contenido describió que en su paso por Miami, maquillistas y colaboradores se convirtieron en una “familia temporal”.

Asimismo, Wendy dijo que la decisión de proceder legalmente fue por sus amistades y profesionales en leyes dentro de Estados Unidos, quienes le hicieron ver la gravedad de las difamaciones.

“Fui con unos abogados que me mandaron unas amiguitas y me dijeron: ‘No seas tonta, ve, involúcrate’”, explicó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Llueven críticas a Maxine Woodside por METERSE a jaula de capibaras en un acuario de Mazatlán

La restricción busca que el conductor no continúe con los señalamientos directos o se acerque a ella, lo que marca un precedente en la carrera de la influencer, quien habitualmente toma las críticas con humor.