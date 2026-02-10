Alejandra Guzmán ‘VIO’ a su mamá, doña Silvia Pinal, antes de entrar a cirugía: “la vi, me llenó de fe”

“Estoy viva porque allá me quieren mucho y algo tengo que hacer”.

Alejandra Guzmán reapareció públicamente luego de enfrentar problemas de salud y ser operada de emergencia por una osteoporosis severa. ‘La Reina de Corazones’ explicó que esta afección estaría relacionada con los tratamientos que recibió tras ser diagnosticada con cáncer en 2010.

Guzmán fue sometida a un procedimiento que consistió en una reconstrucción total de la columna vertebral.

En un reciente encuentro con la prensa, Alejandra dijo que antes de ingresar al quirófano tuvo un encuentro espiritual con su mamá, la ‘Última Gran Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano’, y que le brindó tranquilidad.

La rockera también expresó que su mamá la habría acompañado durante la crisis de salud que enfrentó en los últimos meses y que su ‘encuentro’ ocurrió justo antes de someterse a la delicada cirugía de lumbares.

“Antes de la operación de las lumbares. No me lo esperaba y pasé por algo y de repente vi una luz muy profunda, muy intensa. La vi, me llenó de fe y así entré a la operación. Estoy viva porque allá me quieren mucho y algo tengo que hacer, y lo mejor que sé hacer es cantar”, dijo Alejandra.

La rockera comentó que durante años pensó que las caídas y dolores que sufría eran resultado de los polímeros que le inyectaron en el cuerpo; sin embargo, los médicos detectaron una hernia en las cervicales que presionaba la médica espinal y sería en realidad lo que lo provocaba.

“Dios y Joel Sánchez, que es el doctor que me curó, me rehizo la columna vertebral: nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis”, dijo.

En cuanto a su estado de salud actual, la Guzmán compartió que se recupera de manera favorable y no tiene las dolencias que la persiguieron por mucho tiempo. “Después de 13 años ya no tengo dolor”, dijo visiblemente feliz.

