Ludwika Paleta habló por primera vez de su FAMILIA POLÍTICA, los Salinas: “Me gusta estar con gente justa”

La actriz siempre se ha mostrado parca al referirse a los Salinas.

Febrero 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ludwika Paleta, como nunca, se refirió a la familia Salinas.

“Habrá mucha gente que vea este podcast y piense cosas de mí, de mi familia o de mi familia política y piensen: '¡Ay! y ¿no se salieron con la suya?’”.

Ludwika Paleta se casó con Emiliano Salinas en abril de 2013, en una lujosa boda que se llevó a cabo en la Hacienda Tekok de Regil, en Yucatán. Muchos han sido los intentos de los medios de comunicación por conocer cómo es la relación que lleva con su familia política sin éxito.

La actriz hace mutis cuando se le menciona al padre de su esposo, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, o los demás integrantes de su familia, hasta ahora. Paleta ofreció una charla a Emilio Antun para su podcast ‘Diario de un humano’ y ahí rompió el silencio.

Como nunca, Ludwika se refirió a los Salinas, de quienes nunca ha querido opinar, cuando hablaba de su espíritu justiciero. En la conversación, la intérprete de ‘¿Quieres ser mi novia?’ reconoció que es una persona que odia las injusticias, algo que ha tenido que trabajar conscientemente: “Me he metido en problemas”, aseveró.

A pregunta expresa de Antun sobre “¿qué sientes cuándo se hace justicia?”, Ludwika dijo: “Más bien cuando siento que no hay justicia me da miedo, me da miedo que la gente se salga con la suya, entonces, yo creo que de mi miedo viene esta necesidad de que las cosas sean justas”, expresó.

En esta parte de la entrevista fue donde se detuvo para hacer referencia, por primera vez, a los Salinas: “La gente al final hace un montón de cochinadas y se sale con la suya y habrá mucha gente que vea este podcast y piense cosas de mí, de prejuicios que tienen de mí, de mi familia o de mi familia política y piensen: '¡Ay! y ¿no se salieron con la suya?’ y es cuando digo, uno no puede emitir juicios de algo que no conoce y no sabe”.

Tras su declaración, enfatizó en que es una mujer de convicciones: “Soy una persona que, al menos en mi percepción, soy súper justa y me gusta estar con gente justa y me gusta estar con gente que es consecuente con lo que dice y hace. A mí no me gusta opinar de cosas que no conozco y a veces, justamente cuando me guardo mi opinión es por una cosa de decir ‘puede que yo no tenga razón’”.

Ludwika también compartió cuál ha sido su mayor lección sobre las opiniones: “He aprendido en la vida que cuando uno habla desde este lugar, es puritita soberbia, porque no te consta, incluso cuando te consta, ese juicio está emitido a través de tus filtros, tus creencias, tu manera de ser y una serie de cosas que sólo lo hace una opinión, no un facto y vivimos llenos de opiniones”, concluyó.

La historia de amor de Ludwika y Emiliano

En 2010, la pareja fue presentada por Maki Moguilevsky, expareja de Juan Soler. Ella se encargó de organizarles una cita a ciegas en la que el flechazo fue inminente.

Tres años después, Paleta y Salinas se casaron ante 700 invitados, entre los que se encontraba el padre Emiliano, reconocido político que pocas veces se deja ver en público y que es duramente señalado porque en el sexenio que estuvo al frente de países se le acusó de fraude electoral, corrupción generalizada, privatizaciones, desigualdad social, beneficios para sus familiares y aliados, y la crisis económica de 1994, denominada “el error de diciembre”.

Ludwika y Emiliano tienen dos hijos, Bárbara y Sebastián, quienes nacieron en mayo de 2017.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
