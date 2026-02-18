Azalia Ojeda explota contra Marcela Mistral por pelea en King Royale: “Poncho la denigró a esto”

El próximo 15 de marzo, en la Arena Monterrey, se realizará el evento Ring Royale con peleas entre varias celebridades que aceptaron el reto de enfrentarse en el ring de box.

Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame, o Nicola Porcela vs. Aldo De Nigris son parte del elenco multiestelar del evento producido por Poncho De Nigris, cuya esposa también formará parte de la noche.

Marcela Mistral peleará contra Karely Ruiz, luego de años de controversias. La esposa de Poncho asegura que va a ganar, por lo que se ha preparado con entrenamiento físico.

Sin embargo, la presencia de Marcela Mistral y Kaely Ruiz generó conversación y críticas en redes sociales, entre ellas, la de Azalia Ojeda, exparticipante del primer Big Brother y famosa por hacerse viral como una de las “ladies de Polanco”.

Azalia anotó en X:

“De las cosas más RIDÍCULAS que he visto en mi vida esta ….. Neta a Marcela Mistral el estar casada con el vividor de Denigris ya la denigró a esto Y la Otra no bueno !!! PAR DE RIDÍCULAS VÁYANSE A CUIDAR A SUS HIJOS !”.

Por si fuera poco, llamó a Marcela “muerta de hambre”... “El chiste es no dejar de tragar …".