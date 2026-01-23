Suscríbete
Famosos

Alejandra Guzmán estaba llena de osteoporosis y le tuvieron que injertar hueso de muerto con yeso

La cantante narró que se ha sometido a operaciones desde hace siete meses para corregir su sistema óseo

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
alejandra guzman.jpg

Alejandra Guzmán volverá a los shows a mediados de 2026

Instagram

Alejandra Guzmán anunció a mediados de 2025 que suspendía sus conciertos para someterse un tratamiento por los dolores que la aquejan desde hace más de una década, cuando fue víctima de una mala praxis de cirugía estética.

Durante siete meses, la cantante se ha sometido a varias operaciones, la última de las cuales fue el 18 de diciembre. Empieza ahora una rehabilitación que, si todo sale como lo espera, le permitirá volver a los estudios de grabación en febrero y a los escenarios en mayo.
La Guzmán contó en el programa “Ventaneando”, que estos siete meses han sido complicados ya que se enfrentó a un nuevo diagnóstico.

“Yo estuve 13 años sufriendo por los polímeros y pensaba que era eso (lo que provocaba sus dolencias y síntomas) pero no. Era una hernia que me apretaba todas las extremidades y por eso me caía y por eso tenía falta de equilibrio”.

Al hablar de polímeros, la Guzmán se refiere a la cirugía estética en la que le le inyectaron este material en los glúteos.

¿Por qué le injertaron hueso a Alejandra Guzmán?

Ahora, sin embargo, el problema fue otro: osteoporosis.

“Me tuvieron que rehacer la columna vertebral, el doctor me hizo nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros... estaba llena de osteoporisis”.

La detección de este nuevo padecimiento fue la que la llevó a tomar la decisión del retiro temporal para salvar su aparato óseo.

“Hasta tengo cemento de algún muerto”, dijo en el tono coloquial que acostumbra.

En realidad, la cantante se refirió al injerto de hueso con yeso, una práctica que los médicos utilizan efectivamente para corregir fracturas y huesos defectuosos.
En su caso, le fue aplicado en el sacro “porque lo tenia totalmente agujereado”. En su caso, la osteoporosis se derivó del cáncer que tuvo en 2010 y por el cual tuvo que tomar tamoxifeno, un medicamento indicado para el cáncer pero que efectivamente tiene efectos secundarios que atentan con el sistema óseo.
Alejandra comenzó en este 2026 su rehabilitación con ejercicios del ballet y está orgullosa porque “ya tengo cuello y ya estoy derechita”.

Alejandra Guzmám
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
