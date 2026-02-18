Suscríbete
Famosos

Carlos Guerrero ‘El Warrior’ revela que Christian Martinoli ABANDONÓ México tras enfrentar crisis de salud

La ausencia del comentarista deportivo encendió las alarmas y sus seguidores externaron su preocupación.

Febrero 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Christian-Martinoli.jpg

Christian Martinoli enfrenta crisis de salud.

YouTube

“Preguntan que si ya me lavaron todo”.

El famoso y querido comentarista deportivo Christian Martinoli enfrenta una crisis de salud que lo mantiene alejado de las pantallas de televisión y por lo que tuvo que abandonar el país, así lo reveló su compañero Carlos Guerrero.

Inicialmente, su ausencia provocó una ola de rumores sobre su estado y posible diagnóstico.

Fue a finales de enero, cuando Martinoli tuvo que abandonar la transmisión del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia por un repentino malestar estomacal. Desde entonces, su ausencia se extendió a otros partidos clave de la Liga MX durante el Clausura 2026, lo que ha alimentado especulaciones sobre su condición.

TE RECOMENDAMOS: ¿El primer Therian fue El Chavo del 8? Memes recuerdan personajes clásicos ante movimiento viral

En tanto, a través de su podcast ‘Farsantes con Gloria’, el comentarista destapó que el origen de su problema de salud “ya va por otro lado, no va tanto por el estomacal”, negando así que se tratara de una simple afección digestiva.

La incertidumbre se acrecentó cuando el periodista Pepe Hanan dijo en ‘En línea deportiva’ que Martinoli probablemente tenga una bacteria no identificada, y que ésta le cause dolores persistentes como diarrea, náuseas y malestares generales.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

‘El Warrior’ desmiente gravedad de Christian

Por su parte, el conductor de ‘Survivor’ desmintió las versiones sobre una infección bacteriana y dijo que Christian se encuentra estable, aunque confirmó que sí está fuera de México.

Comentó también que han estado en comunicación y que se encuentra muy bien, y aunque se han dicho muchas mentiras “no soy yo quien tiene que salir a decirlo”.

Sobre el posible regreso de Martinoli a las transmisiones del futbol, Guerrero calculó que podría producirse entre el 20 y 22 de febrero, según la asignación de partidos.

MIRA TAMBIÉN: Azalia Ojeda explota contra Marcela Mistral por pelea en King Royale: “Poncho la denigró a esto”

Martinoli, esquivo ante su diagnóstico

En el episodio más reciente de ‘Farsantes con Gloria’, Martinoli reapareció y bromeó sobre su recuperación al responder a quienes especulaban sobre el alcance de su problema de salud:

“Preguntan que si ya me lavaron todo”, dijo entre risas, al tiempo que insistió en que su malestar no está relacionado con el aparato digestivo.

Durante la misma emisión, Christian se refirió a la ola mediática que rodeó su ausencia y negó estar en negociaciones con TUDN, tras rumores de desacuerdos contractuales con Azteca.

Christian Martinoli
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Luis-Miguel-penthouse.jpg
Famosos
Así es el penthouse que Luis Miguel tiene en Miami y que puso A LA VENTA por 5 millones de dólares
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Wendy-Guevara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confirma que interpuso una orden de RESTRICCIÓN contra un famoso conductor: “Me odia”
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maire-Claire-Harp.jpg
Famosos
Marie Claire Harp ocultó por meses que sufrió PARÁLISIS FACIAL: “no podía ni abrir la boca”
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maryfer Centeno en conferencia de prensa.
Famosos
Maryfer Centeno deja Televisa y firma con Telemundo para “La Casa de los Famosos”
Febrero 17, 2026
 · 
TVyNovelas
Gomita-salud.jpg
Famosos
‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”
La influencer compartió en sus redes sociales cuál es su estado de salud.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maxine-Woodside-capibaras.jpg
Famosos
Llueven críticas a Maxine Woodside por METERSE a jaula de capibaras en un acuario de Mazatlán
La conductora de radio ingresó al hábitat de los animales.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Durante el enfrentamiento, la pareja se refugió rápidamente para evitar salir lesionados.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Valenzuela-boda.jpg
Famosos
Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión
La presentadora tuvo una divertida boda en Las Vegas con Elvis Presley oficiando.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez