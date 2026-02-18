Carlos Guerrero ‘El Warrior’ revela que Christian Martinoli ABANDONÓ México tras enfrentar crisis de salud

“Preguntan que si ya me lavaron todo”.

El famoso y querido comentarista deportivo Christian Martinoli enfrenta una crisis de salud que lo mantiene alejado de las pantallas de televisión y por lo que tuvo que abandonar el país, así lo reveló su compañero Carlos Guerrero.

Inicialmente, su ausencia provocó una ola de rumores sobre su estado y posible diagnóstico.

Fue a finales de enero, cuando Martinoli tuvo que abandonar la transmisión del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia por un repentino malestar estomacal. Desde entonces, su ausencia se extendió a otros partidos clave de la Liga MX durante el Clausura 2026, lo que ha alimentado especulaciones sobre su condición.

En tanto, a través de su podcast ‘Farsantes con Gloria’, el comentarista destapó que el origen de su problema de salud “ya va por otro lado, no va tanto por el estomacal”, negando así que se tratara de una simple afección digestiva.

La incertidumbre se acrecentó cuando el periodista Pepe Hanan dijo en ‘En línea deportiva’ que Martinoli probablemente tenga una bacteria no identificada, y que ésta le cause dolores persistentes como diarrea, náuseas y malestares generales.

‘El Warrior’ desmiente gravedad de Christian

Por su parte, el conductor de ‘Survivor’ desmintió las versiones sobre una infección bacteriana y dijo que Christian se encuentra estable, aunque confirmó que sí está fuera de México.

Comentó también que han estado en comunicación y que se encuentra muy bien, y aunque se han dicho muchas mentiras “no soy yo quien tiene que salir a decirlo”.

Sobre el posible regreso de Martinoli a las transmisiones del futbol, Guerrero calculó que podría producirse entre el 20 y 22 de febrero, según la asignación de partidos.

Martinoli, esquivo ante su diagnóstico

En el episodio más reciente de ‘Farsantes con Gloria’, Martinoli reapareció y bromeó sobre su recuperación al responder a quienes especulaban sobre el alcance de su problema de salud:

“Preguntan que si ya me lavaron todo”, dijo entre risas, al tiempo que insistió en que su malestar no está relacionado con el aparato digestivo.

Durante la misma emisión, Christian se refirió a la ola mediática que rodeó su ausencia y negó estar en negociaciones con TUDN, tras rumores de desacuerdos contractuales con Azteca.

