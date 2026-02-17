Maryfer Centeno deja Televisa y firma con Telemundo para “La Casa de los Famosos”

Durante muchos años, vimos a Maryfer Centeno como colaboradora del programa “Hoy” y en distintos espacios de Televisa, así como otras empresas como Grupo Fórmula. Sin embargo, para este 2026 decidió cambiar de aires y apostar por Estados Unidos.

Y es que la famosa grafóloga decidió firmar con Telemundo. Así lo confirmó en primicia Gil Barrera, durante su espacio en “JessieEnExa”, el programa de Jessie Cervantes en EXA FM.

El también director de la revista TVyNovelas, confirmó que Maryfer Centeno se integra a la edición de Telemundo de “La Casa de los Famosos”, que está por iniciar en las próximas semanas.

Explicó que Maryfer Centeno será panelista en las galas. “Va a ser el primer ejercicio fuera de Televisa”, dijo.

Asimismo, Jessie Cervantes confirmó que Rene Franco también será penalista en el reality, que ya ha confirmado a varios de sus nuevos habitantes.

¿Quiénes estarán en “La Casa de los Famosos” de Telemundo?

Para la próxima edición 2026, serán 20 habitantes, pero poco a poco los han confirmado. Se dice, incluso, que algunos han cancelado y ha sido difícil convencer a otros.

Por ahora, se sabe que entrarán:

Lupita Jones, Ex Miss Universo 1991 y empresaria

Kunno, El polémico influencer

Laura Zapata, eterna villana de las telenovelas

Caeli, una de las pioneras de YouTube en México

Jailyne Ojeda, modelo e influencer mexico-estadounidense

Yina Calderón, empresaria, DJ e influencer colombiana

Kenny Rodríguez, modelo y estrella de Love Island USA