Famosos

¿El primer Therian fue El Chavo del 8? Memes recuerdan personajes clásicos ante movimiento viral

En redes sociales hay conversación sobre la Identidad Therian.

Febrero 17, 2026 • 
MrPepe Rivero
Primeros Therians de México y el espectáculo

En redes sociales hay conversación sobre el término Therian (o teriantropía) se refiere a personas que se identifican, en un nivel espiritual, psicológico o emocional, como animales no humanos.

Se trata de una identidad en esencia, donde la persona en su mente o alma, siente que pertenece a una especie animal específica. Sin embargo, no creen ser animales físicamente, son plenamente conscientes de que tienen un cuerpo humano.

En el caso de un Therian, el individuo siente que ES el animal por dentro, quizá por una conexión espiritual, o una estructura neuropsicológica. La mayoría lo ve como una forma profunda de identidad personal; para algunos adolescentes, es una forma de autoexpresión y de encontrar una comunidad.

Pero las redes sociales no perdonan nada, y ya comenzaron los memes al respecto.

Es por ello que aseguran que El Chavo del 8 sería el primer Therian, al recordar un capítulo donde el personaje juega a ser el perrito “Peluchín” de La Chilindrina.

Asimismo, existen imágenes de Don Ramón vestido de perrito. Y cómo olvidar a Luis De Alba como El Ratón Crispín.

La Pájara Peggy de La Carambina de Ambrosio salió a relucir, al igual que La Tigresa del Oriente. Los memes no perdonaron.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
