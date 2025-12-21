Suscríbete
La turbia historia de engaños que sumió a Alejandra Guzmán en una depresión muy severa

Esta es la historia que se contó en exclusiva en TVyNovelas: intento de secuestro, una muerte misteriosa y un marido acusado de tráfico de drogas

Diciembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
La crisis tuvo su origen en la boda con Goodman

Mayo y junio de 1998 fue una época complicada para Alejandra Guzmán.

De pronto, la cantante vivió tragedia tras tragedia, lo que terminó por derrumbarla emocionalmente y aunque insistió en cumplir con su trabajo de protagonista en la obra musical Gypsi, se negó a hacer apariciones públicas.
“Ha entrado en un estado de depresión muy severo”, reportó TVyNovelas en su número de mayo de 1998 en el que se publicó una entrevista con su padre Enrique Guzmán.

“En circunstancias normales cuando yo hablo con ella lo hace con mucho entusiasmo; ahora la noto sin ánimo está triste, desilusionada, tiene pocas ganas de hacer cosas y eso es algo increíble en Alejandra porque siempre es una máquina de energía”, dijo el cantante.

Las tres tragedias que colapsaron a Alejandra Guzmán

Detrás de ese estado depresivo de Alejandra Guzmán hubo una historia que Enrique calificó de “turbia y llena de engaños”.
La punta de la madeja era Farell Goodman, el estadounidense con el que Alejandra se había casado a pesar de la oposición de su familia.

El 26 de junio de ese 1998, mientras estaba en el puerto de Acapulco, La Guzmán se entera de que su esposo es detenido en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania.
Goodman le había dicho a Alejandra que estaba en un viaje de negocios en Las Bahamas pero en realidad Farrell estaba en Alemania y al tratar de abordar el avión, se le inspeccionó y le encontraron un paquete de pastillas sicotrópicas. Se le detuvo y se le acusó de querer viajar para venderlas en Estados Unidos, es decir, se le procesó por tráfico de drogas.
Apenas tres días antes, la hija de Alejandra, Frida Sofía, se habia salvado milagrosamente de un intento de secuestro. Eso se sumó a la tragedia sucedida un mes antes, el 3 de mayo, en la propia casa de La Guzmán, donde su chofer por más de 10 años, se suicida.

La reacción de Enrique Guzmán

Esta montaña de dramas y tragedias provocaron el colapso de Alejandra, quien decidió que fuera su padre quien hablara públicamente de su estado emocional a través de una entrevista exclusiva con TVyNovelas.

“Mi hija seguirá participando en Gipsy; definitivamente es mejor que mantenga su mente ocupada. Además Alejandra Guzmán tiene que volver a ser ella misma”, dijo Enrique.

El cantante no dudo en despotricar en contra de Goodman, a quien tildó de ser un bueno para nada y dijo que nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio.
Este episodio es uno de las más caóticos en la vida de La Guzmán. Meses después decidió mandar a Frida Sofía al extranjero por el miedo a la inseguridad mientras que el caso Farrell Goodman se cerró cuando ella solicitó el divorcio y él fue sentenciado a un año de cárcel.

