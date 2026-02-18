Inició la Casa de los Famosos en Telemundo ¿y ya hubo primer ELIMINADO por decisión de Lupita Jones?

La primera gala de La Casa de los Famosos en Telemundo inició este martes 17 de febrero en Estados Unidos, y las emociones ya comenzaron.
La nueva temporada comenzó con una nueva dinámica, llamada “El Destierro”.
Todo ocurrió luego de que Lupita Jones tomó una decisión: Que Yoridan Martínez abandonara La Casa después de menos de dos horas.
“Solo por decisión mía, tú, tienes que abandonar La Casa en este instante”, les informó Lupita a sus compañeros.
El truco es que, para todos los habitantes, Yoridan Martínez sí fue eliminado, sin saber que solo fue enviado a la zona de “El Destierro”, en la que una segunda persona ingresó: Fabio Agostini.
En total, entraron 21 celebridades a la edición 2026 de Telemundo. Ellos son:
Lupita Jones
Laura ZapataL
Sergio Mayer
Kunno
Caeli
Jailyne Ojeda
Horacio Pancheri
Oriana Marzoli
Zelma “Curvy” Cherem
Eduardo Antonio “El Divo”
Fabio Agostini
Laura González
Josh Martínez
Vanessa Arias
Yoridan Martíne
Zoe Bayona
Kenny Rodríguez
Kenzo Nudo
Celinee Santos
Stefano Piccioni
Julia Argüelles
¿Cómo quedaron conformadas las habitaciones en La Casa de los Famosos Telemundo?
Agua
Laura G - cap
Laura Z - cap
Curvy Zelma
Celinee Santos
Sergio Mayer
Vanessa Arias
Tierra
Oriana Marzoli - cap
Stefano Piccioni - cap
Kenny Rodríguez
Kunno
Zoe Bayona
Kenzo
Fuego
El Divo - cap
Lupita Jones- cap
Josh Martínez
Julia Argüelles
Caeli
Horacio Pancherti