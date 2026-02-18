Suscríbete
Famosos

Inició la Casa de los Famosos en Telemundo ¿y ya hubo primer ELIMINADO por decisión de Lupita Jones?

En la gala de estreno, se decidió sacar al primer habitante.

Febrero 17, 2026 • 
MrPepe Rivero
FOTO-tvyn-R.psd (1).png

La Casa de los Famosos

Telemundo, Instagram

La primera gala de La Casa de los Famosos en Telemundo inició este martes 17 de febrero en Estados Unidos, y las emociones ya comenzaron.

La nueva temporada comenzó con una nueva dinámica, llamada “El Destierro”.

Todo ocurrió luego de que Lupita Jones tomó una decisión: Que Yoridan Martínez abandonara La Casa después de menos de dos horas.

“Solo por decisión mía, tú, tienes que abandonar La Casa en este instante”, les informó Lupita a sus compañeros.

El truco es que, para todos los habitantes, Yoridan Martínez sí fue eliminado, sin saber que solo fue enviado a la zona de “El Destierro”, en la que una segunda persona ingresó: Fabio Agostini.

En total, entraron 21 celebridades a la edición 2026 de Telemundo. Ellos son:

Lupita Jones

Laura ZapataL

Sergio Mayer

Kunno

Caeli

Jailyne Ojeda

Horacio Pancheri

Oriana Marzoli

Zelma “Curvy” Cherem

Eduardo Antonio “El Divo”

Fabio Agostini

Laura González

Josh Martínez

Vanessa Arias

Yoridan Martíne

Zoe Bayona

Kenny Rodríguez

Kenzo Nudo

Celinee Santos

Stefano Piccioni

Julia Argüelles

¿Cómo quedaron conformadas las habitaciones en La Casa de los Famosos Telemundo?

Agua

Laura G - cap

Laura Z - cap

Curvy Zelma

Celinee Santos

Sergio Mayer

Vanessa Arias

Tierra

Oriana Marzoli - cap

Stefano Piccioni - cap

Kenny Rodríguez

Kunno

Zoe Bayona

Kenzo

Fuego

El Divo - cap

Lupita Jones- cap

Josh Martínez

Julia Argüelles

Caeli

Horacio Pancherti

La casa de los famosos telemundo
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gomita-salud.jpg
Famosos
‘Gomita’ reaparece tras episodio por el que casi PIERDE la vida: “Dejé cosas del mundo”
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maxine-Woodside-capibaras.jpg
Famosos
Llueven críticas a Maxine Woodside por METERSE a jaula de capibaras en un acuario de Mazatlán
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg
Famosos
Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Valenzuela-boda.jpg
Famosos
Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
La mujer de 52 años fue encontrada por personal del hotel luego de que no respondiera a reiterados llamados.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Maribel-Arleth.jpg
Famosos
Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años
El comunicador explicó que no sabía quien era Terán ni la reacción de Maribel al enterarse de la traición.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”
La actriz narró que tras la salida de la cárcel de su ex, Juan Collado, llegaron otras desgracias a las que les está dando batalla.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita.jpg
Famosos
Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer
La cantante acudió a una clínica para realizarse un procedimiento con el que busca rejuvenecer y cambiar de imagen.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez