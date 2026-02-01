Suscríbete
Así lucen juntos Belinda y Miguel Ángel Silvestre; son Carlota y su amante en la serie sobre la emperatriz

Los actores están en Madrid para comenzar el rodaje de la bioserie

Febrero 01, 2026 
Alejandro Flores
Belinda presentó “Carlota”

El proyecto de una bioserie sobre Carlota, emperatriz de México, tiene a Belinda especialmente entusiasmada.

La cantante y actriz está en España para la presentación oficial del inicio del rodaje de esta nueva producción de HBO.
Junto con Mabel Cadena y Miguel Ángel Silvestre, Beli posó en el lujoso Salón Pompeyo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

“Carlota empieza rodaje. ¡Después de 3 años este proyecto hoy es una realidad! Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño. Qué gran equipo, a divertirnos en este viaje”, escribió Belinda.

Fue también la primera vez que aparecieron juntos oficialmente Miguel Ángel y ella, que en la serie interpretarán dos de los personajes principales.
Silvestre es Alfred van der Smissen, un militar belga, retirado pero que llegó a México como parte de la comitiva militar encargada de la protección de Carlota.

“Mucho se ha escrito sobre el grado de intimidad que la emperatriz llegó a tener con el coronel belga Alfred Van der Smissen durante su estancia en México. Con su esposo el emperador Maximiliano casi siempre ausente - y sin compartir lecho - Carlota encontró en este hombre a un amigo y confidente”, escribe la historiadora Cristina Morató.

La historia del amante secreto

El actor Jaime Loente en el papel de Maximiliano, cierra este triángulo romántico que se integrará a la recreación de la historia de este episodio de México que siempre ha sido provocador.

Los actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre

Escribe Morató sobre este triángulo amoroso.

“En el castillo de Chapultepec se les vio pasear juntos y navegar en bote en uno de los lagos cercanos. Cuando en 1866 la emperatriz abandonó repentinamente México rumbo a Europa tenía 26 años y podía estar embarazada de 3 meses. Su supuesto hijo, fruto de su relación con el general Van der Smissen habría nacido el 21 de enero de 1867 en Miramar. Se llamó Maxime Weygand y tras su nacimiento se lo arrancaron de los brazos y fue entregado a una mujer en Marsella que lo crío y cuidó de él hasta su juventud”.

Este será uno de os episodios más dramáticos e intensos que se cuenten en la bioserie de HBO.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
