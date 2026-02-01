Así lucen juntos Belinda y Miguel Ángel Silvestre; son Carlota y su amante en la serie sobre la emperatriz

El proyecto de una bioserie sobre Carlota, emperatriz de México, tiene a Belinda especialmente entusiasmada.

La cantante y actriz está en España para la presentación oficial del inicio del rodaje de esta nueva producción de HBO.

Junto con Mabel Cadena y Miguel Ángel Silvestre, Beli posó en el lujoso Salón Pompeyo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

“Carlota empieza rodaje. ¡Después de 3 años este proyecto hoy es una realidad! Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño. Qué gran equipo, a divertirnos en este viaje”, escribió Belinda.

Fue también la primera vez que aparecieron juntos oficialmente Miguel Ángel y ella, que en la serie interpretarán dos de los personajes principales.

Silvestre es Alfred van der Smissen, un militar belga, retirado pero que llegó a México como parte de la comitiva militar encargada de la protección de Carlota.

“Mucho se ha escrito sobre el grado de intimidad que la emperatriz llegó a tener con el coronel belga Alfred Van der Smissen durante su estancia en México. Con su esposo el emperador Maximiliano casi siempre ausente - y sin compartir lecho - Carlota encontró en este hombre a un amigo y confidente”, escribe la historiadora Cristina Morató.

La historia del amante secreto

El actor Jaime Loente en el papel de Maximiliano, cierra este triángulo romántico que se integrará a la recreación de la historia de este episodio de México que siempre ha sido provocador.

Los actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre Instagram

Escribe Morató sobre este triángulo amoroso.

“En el castillo de Chapultepec se les vio pasear juntos y navegar en bote en uno de los lagos cercanos. Cuando en 1866 la emperatriz abandonó repentinamente México rumbo a Europa tenía 26 años y podía estar embarazada de 3 meses. Su supuesto hijo, fruto de su relación con el general Van der Smissen habría nacido el 21 de enero de 1867 en Miramar. Se llamó Maxime Weygand y tras su nacimiento se lo arrancaron de los brazos y fue entregado a una mujer en Marsella que lo crío y cuidó de él hasta su juventud”.

Este será uno de os episodios más dramáticos e intensos que se cuenten en la bioserie de HBO.