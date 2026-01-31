Discusiones detonan trastorno crónico de Brenda Bezares en el reality "¿Apostarías por mí?”

“Hemos tenido una semana terrible”, dijo Brenda Bezares durante un enlace con el exterior del reality show "¿Apostarías por mí?”.

Junto con su esposo Mario Bezares, la emprendedora y ex reina de belleza efectivamente tuvo días en los que todo le salió mal: Mario se lastimó la rodilla y entonces no pudo realizar la actividad de escalar el muro, por lo cual Brenda tuvo que suplirlo.

El resultado fue que obtuvieron cero puntos.

Además, tuvieron un fuerte enfrentamiento contra la pareja de Raúl el Pelón y Laura Molinar, quienes los acusaron de manipular a las demás parejas del reality para conseguir su objetivo de ganar los concursos.

Y finalmente, Brenda ha tenido choques muy claros y potentes contra Rubí, la esposa de René Strickler, que constantemente pide que la casa esté en orden.

Todos esos problemas terminaron por afectar la salud de Brenda.

“Sólo falta que me orine un perro”, dijo Brenda.

El padecimiento de Brenda Bezares

La esposa de Mayito aseguró que durante toda la semana tuvo la capacidad emocional de sobrellevar las riñas con Laura y el Pelón.

“Pero ayer ya... hoy amanecí con una colitis nerviosa terrible porque lo que me molesta de ella (Laura) son sus comentarios pasivo agresivos”, dijo Brenda.

La colitis nerviosa es, se explica en la página del Centro Médico ABC, una trastorno funcional crónico que requiere ser tratado con seriedad.

“Es crucial porque sus efectos van mucho más allá de una simple inflamación pasajera; esta condición impacta directamente en la calidad de vida, el rendimiento laboral y la salud emocional de quienes la padecen”.

Brenda Bezares hasta ahora no había hablado públicamente de este padecimientos cuyos síntomas se detonan precisamente por estrés, mala alimentación y situaciones emocionales.

