Suscríbete
Famosos

Discusiones detonan trastorno crónico de Brenda Bezares en el reality "¿Apostarías por mí?”

Mario y Brenda aseguran que son víctimas de agresiones verbales de parte de el Pelón y Laura

Enero 30, 2026 • 
Alejandro Flores
mario bezares brenda bezares (1).jpg

Brenda ha batallado con los retos físicos

Instagram

“Hemos tenido una semana terrible”, dijo Brenda Bezares durante un enlace con el exterior del reality show "¿Apostarías por mí?”.

Junto con su esposo Mario Bezares, la emprendedora y ex reina de belleza efectivamente tuvo días en los que todo le salió mal: Mario se lastimó la rodilla y entonces no pudo realizar la actividad de escalar el muro, por lo cual Brenda tuvo que suplirlo.
El resultado fue que obtuvieron cero puntos.
Además, tuvieron un fuerte enfrentamiento contra la pareja de Raúl el Pelón y Laura Molinar, quienes los acusaron de manipular a las demás parejas del reality para conseguir su objetivo de ganar los concursos.
Y finalmente, Brenda ha tenido choques muy claros y potentes contra Rubí, la esposa de René Strickler, que constantemente pide que la casa esté en orden.
Todos esos problemas terminaron por afectar la salud de Brenda.

“Sólo falta que me orine un perro”, dijo Brenda.

TE RECOMENDAMOS: El romance secreto de Luis Miguel con una actriz argentina: “se besaban sin compromiso”

El padecimiento de Brenda Bezares

La esposa de Mayito aseguró que durante toda la semana tuvo la capacidad emocional de sobrellevar las riñas con Laura y el Pelón.

“Pero ayer ya... hoy amanecí con una colitis nerviosa terrible porque lo que me molesta de ella (Laura) son sus comentarios pasivo agresivos”, dijo Brenda.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?
Enero 22, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La colitis nerviosa es, se explica en la página del Centro Médico ABC, una trastorno funcional crónico que requiere ser tratado con seriedad.

“Es crucial porque sus efectos van mucho más allá de una simple inflamación pasajera; esta condición impacta directamente en la calidad de vida, el rendimiento laboral y la salud emocional de quienes la padecen”.

Brenda Bezares hasta ahora no había hablado públicamente de este padecimientos cuyos síntomas se detonan precisamente por estrés, mala alimentación y situaciones emocionales.

¿Apostarías por mí? Brenda Bezares Mario Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mauricio-Ochmann.jpg
Famosos
Mauricio Ochmann buscó a su mamá biológica, pero se ARREPINTIÓ: “tenía 15 años cuando me tuvo”
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bebeshita-hoy.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ se integra a ‘Hoy’ tras ser DESPEDIDA de ‘Venga la Alegría’ y presenta ’Shippeo a la vista’
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Olivia-Collins-caída.jpg
Famosos
Olivia Collins sufre TERRIBLE caída en plena conferencia de prensa: “Sentí que perdí el sentido”
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
pedrotorresmuerte.jpg
Famosos
Murió el productor Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y director de videos de Luis Miguel
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
catherine-ohara.jpg
Hollywood
Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’
Descanse en paz.
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Influencer-hija-muerte.jpg
Viral
Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé
La creadora de contenido informó que a 11 semanas de nacida, la pequeña fue diagnosticada con un padecimiento.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Verónica-Aguilar-desaparecida.jpg
Viral
Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima
Fichas de búsqueda de Verónica y sus pequeños, de entre 2 y 7 años, se distribuyen para agilizar su localización.
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
claudio yarto.jpg
Famosos
Claudio Yarto llama a los extraterrestres con un mantra y un beat: “Y se me aparecen”
El rapero cuenta que ha desarrollado una mezcla que los hacen “reaccionar”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores