Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’

Cualquiera que haya visto ‘Mi pobre angelito’ (Home Alone) recuerda a Catherine O’Hara gritando "¡KEVIN!”. La actriz murió y este viernes 30 de enero se confirmó la triste noticia.

No se han dado a conocer las causas de su muerte, pero su legado quedará intacto.

Catherine O’Hara es una leyenda de la comedia y una de las actrices más versátiles, pues durante décadas se mantuvo vigente.

Algunos la recordarán con cariño por ser Moira Rose en Schitt’s Creek, pero su carrera viene de mucho tiempo atrás.

En los años 80 y 90 se ganó un puesto inolvidable en el cine, al aparecer en películas como Beetlejuice, Como Delia Deetz, la artista excéntrica y madrastra de Winona Ryder. De hecho, participó en la secuela de 2024, en donde tristemente también murió.

Otro de sus trabajos inolvidables fue en Home Alone (Mi pobre angelito, 1990), como Kate McCallister, la madre que olvida a Kevin.

Para The Nightmare Before Christmas prestó su voz a Sally, el interés amoroso de Jack Skellington.

Descanse en paz.