Famosos

¿Quién es el chef mexicano que le preparó tacos a Kanye West? Empezó vendiendo tortillas

El músico se presentó en La México este fin de semana pero se dio tiempo para probar el antojito mexicano por excelencia

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
Ye y Bianca Censori, su pareja, están en México para el concierto del músico en La México

Instagram

Santiago Muñoz Moctezuma llegó al reality show Shark Tank México hace una década para solicitar una inversión de 1.5 millones de pesos.

En ese tiempo, Muñoz Mocetzuma junto a su socia Daniela Moreno tenía una incipiente tortillería que rescataba técnicas tradicionales en la producción del maíz.
Diez años después, lo que tienen es Maizajo, una peculiar taquería galardonada en 2024 con una estrella Michelin, que es una de las distinciones más importantes del mundo gastronómico.
Y con ese prestigio es que llamó la atención de Kanye West (ahora llamado solamente Ye), quien acudió a comer antes de su concierto en La México este viernes 30 de enero.

La peculiar historia de Santiago Muñoz Moctezuma

Muñoz Moctezuma es el chef detrás de la peculiar historia de Maizajo. Después de obtener la inversión en Shark Tank, el negocio creció hasta convertirse no solamente en proveedores de tortillas y masa, también en un local que vendía tortillas en la colonia Condesa.

Santiago Muñoz (derecha) con un proveedor de maíz

Instagram

La demanda fue tanta que de tortillería pasaron a convertirse en taquería y finalmente agregaron un espacio en la segunda planta de ese mismo local para hacer un restaurante.
Hasta ahí fue que llegó Kanye acompañado de su esposa Bianca Censori. Bajaron de una camioneta de lujo frente a Maizajo, cruzaron la calle y subieron al restaurante. En el camino, tanto al entrar como al salir, se tomaron fotos y videos con los cocineros y meseros del lugar; esas imágenes se hicieron pronto virales: Ye comiendo tacos en México.

Ye, con cocineros de Maizajo

Instagram

Sobre la filosofía con la que creó Maizajo y con la cual ha levantado este proyecto (que además está en la prestigiosa lista de los 100 mejores lugares de Latinoamerica para comer), Santiago ha dicho:

“Maizajo surge en un momento en el que voy a una feria de maíz en Tlaxcala y me enamoro de la variedad de razas y especies que existían en México. En ese momento me doy cuenta de que quiero promover lo que es el verdadero maíz. El 90% de la tortilla de México está hecha de harinas de maíces que ya no nos aportan nutrientes ni proteínas, y es irreal porque nuestra dieta originalmente se basa en el maíz”.

Santiago, por cierto, no es chef por herencia (“mi abuela nunca me enseñó sus recetas”) ni por academia (en realidad él estudio hotelería) pero ahora ya puede presumir que Ye comió sus tacos antes de su concierto en la Ciudad de México en 2026.

Kanye West
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
