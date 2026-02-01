Suscríbete
Muere a los 56 años Gerardo Taracena, actor de “Apocalypto”, La reina del sur” y “Cometierra”

El actor acababa de ser homenajeado en octubre de 2025 por el Unifest por su “destacada trayectoria en cine”

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
gerardo taracena.jpg

Gerardo Taracena actuó en unos 70 películas y 30 series

Instagram

Apenas el noviembre de 2025, Gerardo Taracena promocionó el estreno de “Cometierra”, serie de Amazon en la que interpreta a Raúl, uno de los villanos.

Este 31 de enero se dio a conocer la noticia de que el actor, que tenía 56 años, murió sin que hasta ahora se sepa la causa.
La noticia fue dada a conocer por la empresa de casting (elección de elenco) Reza, que en su cuenta de Instagram publicó:

“En Reza Casting lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del gran actor, Gerardo Taracena”.

La larga trayectoria de Gerardo Taracena

Taracena saltó a la fama con su participación en la película “Apocalypto”, la visión de Mel Gibson sobre la cosmogonía maya.
El actor, caracterizado por su gesto duro y el cabello casi siempre largo, también actuó en películas como “La Zona”, “Sin Nombre” y “Get The Gringo”.

En series, donde casi siempre hizo de villano, actuó en “Narcos México”, “La reina del sur” y “El señor de los cielos”.
En septiembre de 2025, Taracena recibió un homenaje en el Unifest, organización que reúne a los más grandes festivales de México para una premiación anual. En la edición del año pasado, se le entregó la estatuilla “Corazón migrante”, el máximo galardón del festival.

gerardo taracena (1).jpg

Taracena en “Apocalypto”

Instagram

El actor mexicano hizo, además de una trayectoria de más de 70 películas y 30 series de televisión, una carrera larga en el teatro, ya que es un egresado de la carrera de Arte Dramático en la UNAM.
Uno de sus últimos trabajos en televisión fue con la serie de ViX “Camino a Arcadia”, donde interpretó al némesis de William Levy. Una de las escenas de la serie se viralizó con el estreno en la plataforma: Taracena advierte a William que todos los hombres son engañados por lo menos una vez en la vida por una mujer.

“Pero debo aceptar que ninguna tan guapa como la tuya”, le dice, mientras saca un arma para matarlo.

William, en su papel de héroe de acción, lo somete, le quita la pistola y lo hiere.

¿Cómo era Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena siempre se definió como un actor de teatro antes que de cine, y de cine antes que de televisión.
“Impecable” era, según el testimonio de sus colegas, la palabra que siempre se repetía a sí mismo como objetivo en sus actuaciones, aunque en la vida cotidiana el propio Taracena se definía como “un poco flojo”.

En cuanto a la manera en que elegía sus personajes, siempre buscaba de fueran complejos, “al mismo tiempo series y divertidos”.
En una entrevista con Comuncalia en TikTok, se define además como “un troglodita” en cuanto a gustos musicales.

“Escucho desde Joan Sebastian hasta Sebastian Bach”, dice con el humor inteligente que solía definir su personalidad.

Gerardo Taracena
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
