Mhoni Vidente predice los siguientes romances de Ricky Martin y Fernando Carrillo: “amor es amor”

La tarotista sorprendió con las cartas que leyó para ambos famosos

Enero 30, 2026 • 
Alejandro Flores
Mhoni Vidente lanzó una predicción para estos famosos en 2026

Mhoni Vidente predice que 2026 será el año del dinero.

No necesariamente de la abundancia, pero la tarotista explica que hay varios fenómenos que afectarán de manera radical a las personas.

“Tenemos el 3 de marzo que es el día más importante del año porque va a ser la luna de sangre”, dice Mhoni.

Luna de sangre es la expresión popular y metafísica para referirse al eclipse total de luna.
Pero, además, el 21 de febrero habrá una alineación de astros a la que la tarotista llama la alineación cero”.
Todas estas energías repercutirán en algunas predicciones de famosos porque, dice Mhoni, vendrán los amores potentes.

¿Hay un hombre en el futuro de Fernando Carrillo?

En particular habló de Fernando Carrillo, galán de telenovelas durante las primeras dos décadas del siglo XXI pero que ahora está envuelto en una polémica de la política pero dentro de la prensa del corazón.
Carrillo ha revelado que mantuvo un romance con Delcy Rodríguez, abogada y diplomática venezolana que actualmente está a cargo del despacho presidencial de ese país.
QUÉDATE A LEER: Discusiones detonan trastorno crónico de Brenda Bezares en el reality "¿Apostarías por mí?”
Mhoni le echa las cartas a Fernando y el resultado es sorprendente:

“A Fernando Carrillo lo vamos a ver, bueno, vamos a saber que tiene una pareja hombre. ¡Qué bueno! Amor es amor”, dijo Mhoni.

Disipó además la duda que se tiene en torno a Ricky Martin, quien se separó de Jwan Yosef en 2023.

Lo que ve la vidente en el futuro del cantante es que finalmente dejará la soltería.

“Ricky Martin se va casar con un muchacho que conoció en una aplicación para citas”, cuenta Mhoni.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
