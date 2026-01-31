Revelan el rating de “El Mochaorejas”, la serie de ViX protagonizada por Damián Alcázar

“Es la serie más vista en su semana de estreno”, anunció ViX al revelar el nivel de audiencia que ha tenido la serie “El Mochaorejas”.

Protagonizada por Damián Alcázar en el papel del secuestrador Daniel Arizmendi, un sanguinaria criminal que le mochaba las orejas a sus víctimas para obligar a las familias a pagar los rescates, la serie está basada en un libro de Olga Wornat.

El propio actor publicó un video en la cuenta oficial de la plataforma para hacer el anuncio del éxito de la serie.

“Me acaban de informar que ya superamos los 2 millones de horas consumidas viendo esta serie”, dice el actor.

La recomendación y el temor de Damián Alcázar

Son, en total, 8 capítulos en los que se recrea el México de finales del siglo XX y comienzos del XXI en los que una crisis de inseguridad provocó una movilización social pacífica en contra de los secuestros.

Arizmendi, conocido como el Mochaorejas, es una figura que concentra en su historial criminal la descomposición social que se vivió en nuestro país en ese aspecto.

“Es un tema difícil, necesario, para no olvidarlo y entender la historia reciente de nuestro país”, dice Alcázar.

En la serie, por ejemplo, se desarrolla una historia paralela a la del secuestrador: la vida de un policía ministerial encargado de atrapar a Daniel Arizmendi pero que se deja corromper por el dinero.

Por esa razón, Damián explica en uno de los videos del detrás de cámara de la serie que su mayor temor era que el televidente viera algunos rasgos de heroísmo en su personaje.

“Espero no haber hecho una apología del Mochaorejas, sino un personaje complejo,”

“El Mochaorejas” está disponible para suscriptores premium de ViX.