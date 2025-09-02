Pedro Torres enfrenta incurable enfermedad por la que ya habría comenzado a despedirse

Ya habría comenzado a despedirse de sus seres queridos.

El productor de televisión Pedro Torres estaría viviendo uno de los momentos más críticos de su vida, pues le habrían detectado una enfermedad incurable.

El padecimiento afecta el sistema nervioso y se especula que es la misma enfermedad que padece la conductora Yolanda Andrade.

Se trata de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que no tiene cura y es progresiva al dañar las neuronas motoras, provocando debilidad muscular, pérdida del habla, problemas para tragar y que al final provoca parálisis y fallas respiratorias. Este mal le arrebató la vida al comediante Tony Flores en 2017 tras dos años de lucha.

Torres, de 72 años, padre del único hijo de Lucía Méndez, ya habría comenzado a despedirse de sus seres queridos a través de encuentros privados y emotivos.

De acuerdo con información de asociaciones como ELA México, el pronóstico tras el diagnóstico varia entre 2 a 5 años de vida, aunque existen excepciones.

Por las declaraciones de Yolanda Andrade, de que podría vivir cinco años, se podría confirmar que también padece esclerosis lateral amiotrófica.

Existen ciertos medicamentos, cuidados paliativos y fisioterapia que pueden ayudar a ralentizar su avance y ofrecer al paciente mejor calidad de vida.

Un referente en el entretenimiento

Pedro Torres en un referente en el entretenimiento en México tras introducir formatos internacionales a la pantalla como Big Brother y Mujeres Asesinas.

También dirigió videoclips de artistas como Julio Iglesias, Luis Miguel o Amanda Miguel.

En el ámbito personal ha tenido varias relaciones polémicas: estuvo casado con la actriz y cantante Lucía Méndez y después contrajo matrimonio en tres ocasiones, incluyendo una alianza con la empresaria Saddy Abaunza.

Así mismo creó su propia productora, Mediamates Group, dedicada al desarrollo de formatos de ficción, publicidad y entretenimiento.

