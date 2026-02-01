Suscríbete
Imelda Tuñón graba a José Julián con máscara para que le mande cruel mensaje a su abuelita Maribel Guardia

El niño aparece junto a ella, quien le pregunta: "¿Por qué estás enojado?”

Enero 31, 2026 • 
Alejandro Flores
maribel imelda tuñon.jpg

Imelda y Maribel, un año en pugna

Imelda Tuñón ha mostrado últimamente varios videos en redes sociales sobre momentos de felicidad con su hijo José Julián.

A punto de que se cumplan tres años de la muerte de Julián Figueroa, padre del niño, Imelda continúa en una disputa legal por la custodia y herencia de José Julián en contra de Maribel Guardia y Marco Chacón.
En medio de este pleito, Imelda decidió publicar un video en el que aparece el niño, que está por cumplir 9 años, con una máscara de Dragón del terror de Halloween Qinghong y al que le hace una pregunta.
"¿Por qué estás enojado?”, le dice Imelda.
La escena está grabada frente a un espejo en el que la cantante y actriz aparece acicalando su cabello.

José Julián responde: “Porque me arrebató de ti por un mes y unos cuantos días; no me dejó hablarte, no me dejó ver una foto de ti, no me dejó saber nada de ti”.

El mensaje de José Julián a su abuelita

El niño se refiere así a su abuela Maribel Guardia y a las acciones que emprendió hace un año, cuando interpuso una denuncia en contra de Imelda y solicitó la custodia temporal de su nieto por considerar que “estaba en peligro por las adicciones de su madre”.
Las autoridades primero le concedieron efectivamente una custodia temporal por tres meses pero antes de que se cumpliera ese plazo, Imelda logró revertir la sentencia y recuperar a José Julián.
Desde entonces, Imelda ha acusado a Maribel de querer manipular a su nieto para resarcir errores de su pasado como madre.

“Hay una cosa que le quiero decir a tu abuelita con todo el respeto del mundo: yo sé que perdiste a Julián y fue horrible pero José Julián no es tu hijo”.

Maribel, por su parte, insiste en que su intención es el bienestar del niño y asegura que se ha presentado ante el juez con la intención de pagar los gastos de manutención de José Julián.

Imelda Garza Tuñón Maribel Guardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
