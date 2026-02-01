Imelda Tuñón graba a José Julián con máscara para que le mande cruel mensaje a su abuelita Maribel Guardia

Imelda Tuñón ha mostrado últimamente varios videos en redes sociales sobre momentos de felicidad con su hijo José Julián.

A punto de que se cumplan tres años de la muerte de Julián Figueroa, padre del niño, Imelda continúa en una disputa legal por la custodia y herencia de José Julián en contra de Maribel Guardia y Marco Chacón.

En medio de este pleito, Imelda decidió publicar un video en el que aparece el niño, que está por cumplir 9 años, con una máscara de Dragón del terror de Halloween Qinghong y al que le hace una pregunta.

"¿Por qué estás enojado?”, le dice Imelda.

La escena está grabada frente a un espejo en el que la cantante y actriz aparece acicalando su cabello.

José Julián responde: “Porque me arrebató de ti por un mes y unos cuantos días; no me dejó hablarte, no me dejó ver una foto de ti, no me dejó saber nada de ti”.

El mensaje de José Julián a su abuelita

El niño se refiere así a su abuela Maribel Guardia y a las acciones que emprendió hace un año, cuando interpuso una denuncia en contra de Imelda y solicitó la custodia temporal de su nieto por considerar que “estaba en peligro por las adicciones de su madre”.

NO TE VAYAS SIN LEER: El romance secreto de Luis Miguel con una actriz argentina: “se besaban sin compromiso”

Las autoridades primero le concedieron efectivamente una custodia temporal por tres meses pero antes de que se cumpliera ese plazo, Imelda logró revertir la sentencia y recuperar a José Julián.

Desde entonces, Imelda ha acusado a Maribel de querer manipular a su nieto para resarcir errores de su pasado como madre.

“Hay una cosa que le quiero decir a tu abuelita con todo el respeto del mundo: yo sé que perdiste a Julián y fue horrible pero José Julián no es tu hijo”.

TE RECOMENDAMOS: Revelan el rating de “El Mochaorejas”, la serie de ViX protagonizada por Damián Alcázar

Maribel, por su parte, insiste en que su intención es el bienestar del niño y asegura que se ha presentado ante el juez con la intención de pagar los gastos de manutención de José Julián.